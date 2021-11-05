Махмуд Сабырхан завершил чемпионат мира по боксу с серебряной медалью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по боксу отметилась серебряной медалью на чемпионате мира. Ее автором стал Махмуд Сабырхан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сабырхан уверенно преодолел турнирную сетку в категории до 54 килограммов. Особой конкуренции он не почувствовал, показав умный, динамичный бокс. Мировые эксперты не раз отмечали его стиль, записывая в число фаворитов мирового первенства.

В главном же бою он сошелся на ринге с японцем Томоей Цубоем. Сабырхан работал первым номером. Соперник в свою очередь решил ловить на контратаках. У обоих проходили серии, одиночные выстрелы. Судьи с минимальным перевесом отдали раунд казахстанцу.

Во втором японец сумел приспособиться к стилю Сабырхана. Он был намного точнее. Почти все атаки приходились в цель. Как итог - все судьи отдали ему трехминутку.

Цубой ощущал себя комфортно и уверенно. У него появилось пространство и возможность действовать вариативно. В итоге он и стал чемпионом. Махмуд финишировал на втором месте.

Добавим, что ранее золотую медаль ЧМ завоевал Темиртас Жусупов.