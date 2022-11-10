Махмуд Сабырхан вышел в финал чемпионата Азии-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан сразился с узбекистанцем Шахзодом Музафаровым и выиграл у него единогласным решением судей. Таким образом, казахстанец вышел в финал турнира и поборется за золотую медаль.

Махмуд Сабырхан является финалистом чемпионата мира-2021, а также неоднократным призером чемпионатов Азии среди молодежи. За ним уже закрепилось прозвище «Казахский Ломаченко» — за схожий стиль с украинским боксером Василием Ломаченко. Что касается соперника Сабырхана, то Шахзод Музафаров в прошлом году стал чемпионом мира среди молодежи.

Фото: kfb.kz