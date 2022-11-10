РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:46, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Махмуд Сабырхан вышел в финал чемпионата Азии-2022 по боксу

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном поединке в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан сразился с узбекистанцем Шахзодом Музафаровым и выиграл у него единогласным решением судей. Таким образом, казахстанец вышел в финал турнира и поборется за золотую медаль.

    Махмуд Сабырхан является финалистом чемпионата мира-2021, а также неоднократным призером чемпионатов Азии среди молодежи. За ним уже закрепилось прозвище «Казахский Ломаченко» — за схожий стиль с украинским боксером Василием Ломаченко. Что касается соперника Сабырхана, то Шахзод Музафаров в прошлом году стал чемпионом мира среди молодежи.


    Фото: kfb.kz


    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!