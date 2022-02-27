Махмуд Сабырхан принес сборной Казахстана второе «золото» турнира «Странджа»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан завоевал золотую медаль международного турнира «Кубок Странджа» в Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финале весовой категории до 54 килограммов он должен был биться против местного боксера Ясена Радева. Однако боксер снялся с турнира из-за травмы.

Таким образом, Сабырхан без боя стал победителем престижного турнира и принес Казахстану вторую золотую медаль на «малом чемпионате мира» по боксу. Ранее чемпионкой также стала Назым Кызайбай (50 кг).

Также две серебряные медали сборной Казахстана принесли Дамир Абдикадыр (51 кг) и Дина Жоламан (54 кг).

В вечерней сессии выступят Дулат Бекбауов (67 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг).