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Махмуд Сабырхан принес сборной Казахстана второе «золото» турнира «Странджа»
27 Февраля 2022 21:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан завоевал золотую медаль международного турнира «Кубок Странджа» в Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В финале весовой категории до 54 килограммов он должен был биться против местного боксера Ясена Радева. Однако боксер снялся с турнира из-за травмы.
Таким образом, Сабырхан без боя стал победителем престижного турнира и принес Казахстану вторую золотую медаль на «малом чемпионате мира» по боксу. Ранее чемпионкой также стала Назым Кызайбай (50 кг).
Также две серебряные медали сборной Казахстана принесли Дамир Абдикадыр (51 кг) и Дина Жоламан (54 кг).
В вечерней сессии выступят Дулат Бекбауов (67 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг).
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