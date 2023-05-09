Махмуд Сабырхан cтал шестым четвертьфиналистом ЧМ от Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 1/8 финала весовой категории 54 кг Махмуд прошел индийца Сачина Сивача - чемпиона мира-2017 среди молодежи. В следующем бою 10 мая его соперником будет ганец Амаду Мохаммед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

На прошлом ЧМ Махмуд завоевал серебряную медаль. Действующий чемпион мира в весе 54 кг - японец Томоя Цубоя, но в Ташкенте решил выступать в весе 51 кг.

До Махмуда в 1/4 финала из казахстанцев вышли Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).



