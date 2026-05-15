Махмуд Аббас переизбран лидером ФАТХ

Восьмая генеральная конференция Движения за национальное освобождение Палестины /ФАТХ/ в четверг переизбрала президента Палестины Махмуда Аббаса лидером движения, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Участники единогласно проголосовали за избрание М. Аббаса председателем и главнокомандующим движения, подтвердив доверие к его руководству в течение «чувствительного периода» в истории Палестины.

В заявлении подчеркивается важность роли М. Аббаса в качестве главы движения на нынешнем сложном этапе.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ФАТХ впервые за 10 лет проводит выборы нового руководства. Съезд считается ключевым для определения будущего руководства движения.

ФАТХ остается крупнейшей фракцией Организации освобождения Палестины и основой Палестинской национальной администрации, однако движение сталкивается с растущей критикой из-за внутренних разногласий, обвинений в коррупции и отсутствия прогресса в создании палестинского государства.

После выборов 2006 года позиции ФАТХ значительно ослабли на фоне роста влияния движения ХАМАС, которое позднее установило контроль над сектором Газа.

На этом фоне аналитики отмечают, что нынешний съезд проходит в один из наиболее сложных периодов для палестинского национального движения — на фоне войны в секторе Газа, эскалации на Западном берегу и продолжающегося политического раскола между ФАТХ и ХАМАС.