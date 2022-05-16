16 Мая 2022 14:55

Махинации с очередью на авто не будет - АКАБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ) Анар Макашева заверила, что граждане, желающие участвовать в программе льготного автокредитования, в порядке очереди могут получить автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы просим наших граждан не паниковать. Сейчас уже в наших автосалонах по всему Казахстану есть граждане, которые пришли выбрать автомобиль и забронировать его по данной программе. Конечно, это нужно сделать. Единственное, как только у нас будет объявлено о том, что все банки, которые сейчас участвуют в программе, готовы давать заявки, (тогда - прим. ред.) со всеми гражданами, которые забронировали авто, они (банки - прим. ред.) будут с ними на связи. Нашим гражданам сообщат, в порядке очереди можно будет прийти и забрать автомобиль», - сказала Анар Макашева в ходе брифинга для журналистов, прошедшего в столице.

«Махинации с очередью не будет. Каждый автосалон у себя фиксирует бронь с клиентом, либо по предварительному договору купли-продажи, который заключается. Либо у автосалона есть перечень-лист граждан, которые забронировали автомобиль или какую-либо комплектацию. Для того, чтобы сделать весь процесс прозрачным и понятным, и чтобы людям было понятно, какой автомобиль они приобретают, нужно сначала, чтобы потребитель пришел в автосалон, выбрал, подтвердил менеджеру, что именно этот автомобиль хочет», - пояснила она.

По словам Анар Макашевой, если потребителю не будет понятен процесс, то он всегда может обратиться в службу поддержки автосалона.

Она также ответила на вопрос касательно дефицита автомобиля по стране.

«Есть авто, которых нет в наличии. Если автомобиль в процессе производства и он в ближайшее время будет доставлен в автосалон, то потребителю сообщат срок, когда он будет доставлен. Каждому, кто выбрал конкретный автомобиль, скажут - в какой срок он сможет автомобиль свой получить. Это фиксируется либо договором купли-продажи, либо заявкой», - уточнила вице-президент АКАБ.

Ранее сообщалось, что заявки казахстанцев на льготное автокредитование будут принимать в автосалонах.