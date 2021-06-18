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Махамбет Досмухамбетов выразил готовность к отставке при доказательстве вины его заместителя

Автор:  
Серик Сабеков
18 Июня 2021, 12:43
Махамбет Досмухамбетов выразил готовность к отставке при доказательстве вины его заместителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов выразил готовность подать в отставку в случае доказательства вины его первого заместителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно закону «О государственной службе», каждый политический служащий, в случае если его непосредственный подчиненный будет уличен в коррупции и это судебным решением будет определено, должен подать в отставку. Я также как и все подчиняюсь закону, поэтому в случае, если будет оглашение, буду поступать в соответствии с законом», – заверил Махамбет Досмухамбетов, отвечая на вопрос журналистов в ходе отчетной встречи с населением в СЦК.

Ранее сообщалось, что в Атырау задержаны первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров.

Их подозревают в получении взятки в размере 182 миллиона тенге от одной из компаний, занимающихся инфраструктурным развитием региона и строительством дорог. Подробности дела в интересах следствия пока не раскрываются.


Отставки   Атырауская область   Акимат   Регионы  
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