Махамбет Досмухамбетов: Тенгиз не закрывают, люди без работы не останутся

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тенгизское месторождение не закрывают, людей не уволят.Об этом заявил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Тенгизском месторождении, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, продолжаются дезинфекционные работы. Демобилизация работников ТШО и подрядных организаций необходима для безопасности людей. Это позволяет остановить дальнейшее нераспространение вируса. Ситуация стабилизируется. Сейчас не стоит вопрос об остановке работ на Тенгизском месторождении, а значит, люди без работы не останутся»,- сказал Махамбет Досмухамбетов.

Напомним, на данный момент с Тенгизского месторождения были демобилизованы более 18 тысяч рабочих и специалистов. Все они не были задействованы в прямой производственной деятельности ТШО.



