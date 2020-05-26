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Махамбет Досмухамбетов: Тенгиз не закрывают, люди без работы не останутся
26 Мая 2020 21:11
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тенгизское месторождение не закрывают, людей не уволят.Об этом заявил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На Тенгизском месторождении, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, продолжаются дезинфекционные работы. Демобилизация работников ТШО и подрядных организаций необходима для безопасности людей. Это позволяет остановить дальнейшее нераспространение вируса. Ситуация стабилизируется. Сейчас не стоит вопрос об остановке работ на Тенгизском месторождении, а значит, люди без работы не останутся»,- сказал Махамбет Досмухамбетов.
Напомним, на данный момент с Тенгизского месторождения были демобилизованы более 18 тысяч рабочих и специалистов. Все они не были задействованы в прямой производственной деятельности ТШО.
Ключевые слова: Атырауская область, Нефть, Коронавирус,
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