Махамбет Досмухамбетов: Семье погибших от угарного газа окажут материальную и психологическую помощь

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау семье погибших от угарного газа окажут материальную и психологическую помощь. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил аким области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие земляки! В селе Актогай Махамбетского района произошла трагедия. Найдены тела двоих погибших мужчин, женщины и несовершеннолетней девочки. Эксперты считают, что они отравились угарный газом. Представители акимата, служб по чрезвычайным ситуациям, полиции побывали на месте трагедии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Этот вопрос будет под моим контролем. Мои соболезнования семье и родным погибших. Семье погибших будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь», - сообщил аким региона, сделав обращение к землякам.

«Прошу всех жителей региона обратить особое внимание на вопрос безопасности. Акимам городов, районов и всех сельских округов поручено усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности», - говорится в обращении.





Как ранее сообщалось, тела четырех человек обнаружили в Атырауской области, предварительная причина смерти – отправление угарным газом.