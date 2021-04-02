Махамбет Досмухамбетов раскритиковал сферу здравоохранения региона

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на совещании, посвященном состоянию дел в медицине, раскритиковал сферу здравоохранения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании руководитель региона акцентировал внимание на необходимости оказания качественных услуг населению. Отметив, что в некоторых медицинских учреждениях этот вопрос не выдерживает никакой критики.

«В единый центр связи 109 часто поступают жалобы по поводу недовольства населения работой медицинских организаций. Особенно много жалоб касательно качества услуг, уровня и этики специалистов. То есть, руководители поликлиник, больниц все еще не в состоянии организовать работу должным образом»,- сказал Махамбет Досмухамбетов.

Руководитель региона обратил внимание на то, что создаются все условия для медицинской отрасли, усиливаются меры государственной поддержки, ежегодно повышается заработная плата.

«Необходимо принимать строгие меры к руководителям медицинских организаций, не способных должным образом организовать работу», - заявил глава региона.

Руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев пообещал устранить недостатки и упущения, часть проблем создает дефицит кадров.

«В этом году у нас не хватает 207 специалистов. В прошлом году этот показатель составлял 278 врачей. 93 врача были приняты на работу. Планируем постепенно решить вопрос путем выделения грантов»,-заявил А.Байдуалиев.

Махамбет Досмухамбетов дал ряд поручений руководителям сферы здравоохранения региона по улучшению работы медицинских организаций.