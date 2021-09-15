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    02:11, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Махамбет Досмухамбетов потребовал строго соблюдать трудовое законодательство

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова состоялось заседание Комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Выступивший с докладом руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов проинформировал о работе Комиссии.

    «С начала 2021 года состоялось 53 заседания Комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. В том числе, 15 заседаний областной комиссии и 38 заседаний городской, районных комиссий. На областной комиссии рассматривалось 33 вопроса, были заслушаны 58 организаций», - сообщил он.

    Руководитель управления государственной инспекции труда Игилик Аубакиров ознакомил с мерами по обеспечению безопасности труда и защите труда.

    «Созданная распоряжением акима области рабочая группа охватила мониторингом 3 744 предприятия в регионе. По итогам, на 6 предприятиях выявлена задолженность по зарплате перед 393 работниками в размере 100,8 млн тенге. Принятыми мерами задолженность по зарплате погашена», - заявил он.

    Также, по словам руководителя управления, в текущем году государственные инспекторы труда провели 163 проверки, выявив 239 нарушений закона. В результате работодателям выдано 120 предписаний, возбуждено 131 дело об административных правонарушениях и наложены штрафы на сумму 9,5 млн тенге.

    В завершение совещания глава региона Махамбет Досмухамбетов дал ряд поручений руководителям отрасли.

    «Поручаю усилить контроль за выполнением работодателями требований трудового законодательства, в том числе, по вопросам соблюдения безопасности труда и охраны труда, несчастных случаев и производственного травматизма. Для предотвращения протестов в трудовых коллективах, недопущения нарушений трудового законодательства нужно продолжить информационно-разъяснительную работу. В целях регулирования имеющих место расхождений и трудовых споров необходимо обеспечить ведение переговоров с участием представителей работников», - отметил глава региона, поручив совместно с компаниями «Тенгизшевройл», «Эмбамунайгаз» принять меры по своевременному решению запросов работников, возникающих вопросов в рамках закона и недопущению нарушений трудового законодательства.

    В заседании приняли участие заместители акима области, руководители управлений, представители нефтяных компаний и в селекторном режиме – акимы города и районов.



    Теги:
    Атырауская область Атырау Закон и право Другие государственные органы Акимат Общество
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