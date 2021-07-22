Махамбет Досмухамбетов поручил усилить меры эпидбезопасности в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поручил усилить меры эпидемиологической безопасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На совещании под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова были рассмотрены вопросы эпидемиологической ситуации в регионе. Акцентировав внимание на росте числа заболевших, Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что все соответствующие органы и ответственные лица должны держать под особым контролем вопрос сохранения здоровья и обеспечения безопасности населения»,- сообщили в пресс- службе областного акимата.
По информации руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области Мадениета Танауова, с 25 июня текущего года наблюдается рост заболеваемости. В том числе, в период с 1 по 21 июля зарегистрировано 5082 случая заражения коронавирусом. На прошлой неделе уровень заболеваемости в области вырос в 1,2 раза по сравнению с предыдущей неделей. При этом Мадениет Танауов прогнозирует рост уровня заболеваемости.
Он назвал основные источники инфицирования коронавирусом: половина случаев приходится на места скопления людей (торговые дома, рынки, места общественного питания, ночные клубы, празднества, поминки), 23,8% заразились при близких контактах с больными, 17,7% - в общественном транспорте.
В связи с этим, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля предложил усилить меры предосторожности, контроля, в частности охватить все объекты приложением «Ashyq».
Как доложил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев, на сегодня в области имеются 2 632 инфекционных койко-места, загруженность которых составляет 44,4% (лечатся 1170 человек) и 113 реанимационных койко-мест при загруженности 55,7% (лечатся 63 человека).
С начала года в область доставлено 141 200 доз вакцины, из которых освоено 93%.
Также, по словам руководителя управления, для повышения эффективности амбулаторного лечения увеличено количество мобильных бригад.
В ходе совещания глава региона выслушал информацию акимов районов по вакцинации и эпидемиологической ситуации. Как выяснилось, в некоторых районах наблюдается нехватка инфекционных койко-мест из-за непрерывного роста количества больных.
Подводя итоги совещания, аким области М.Досмухамбетов, с учетом прогноза роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и предстоящего пика эпидемии, особо подчеркнул необходимость проведения упреждающих мероприятий, усиления мер предосторожности, поручив, прежде всего, шире проводить разъяснительно- информационную работу среди населения.
Наряду с этим, дал поручение руководителям соответствующих отраслей, организаций полностью обеспечить медицинские учреждения необходимыми лекарствами. Также поручил рассмотреть возможность открытия дополнительных инфекционных койко-мест, особенно в районах, обеспечить строгое выполнение требований карантинных ограничений, охватить программой «Ashyq» все объекты, работающие с населением, и повысить эффективность работы мобильных групп.
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