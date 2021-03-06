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    17:40, 06 Март 2021 | GMT +6

    Махамбет Досмухамбетов: Почтение матери и уважение к женщине – это норма жизни

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поздравил женщин региона с Международным женским днем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В праздничном мероприятии «Өмір сіздермен шуақты» приняли участие женщины - общественные деятели, ветераны, многодетные матери и представительницы города и районов, работающие в различных отраслях. Обращаясь к ним, глава региона подчеркнул особую роль женщин в истории человечества и мировой цивилизации, отметив, что почитание матери и уважение к женщине веками являлись главной ценностью нации, о чем свидетельствует история нашего народа.

    «Все лучшее, что есть у человека, впитывается с молоком матери, все доброе в мире творится благодаря материнскому воспитанию. В нашей истории всегда было так, что бесстрашные батыры, гордые акыны - все склоняли голову перед матерью. Уважение к дочери, забота о супруге, благоволение перед матерью – это традиционные черты национального характера. Поэтому наши женщины прославились как отважные воительницы, мудрые правительницы, талантливые поэтессы», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

    Подчеркнув, что своими достижениями в общественно-политической, экономической, социально-культурной и других сферах жизни женское сообщество вносит огромный вклад в укрепление независимости.

    «Вы выполняете великую миссию, воспитывая детей - будущее нашей страны. Являясь основой семейного счастья, вы также активно участвуете в преобразовании общества. Представительницы прекрасной половины Атырауской области радуют своими успехами в предпринимательстве и политике, в образовании и здравоохранении, в науке и искусстве. Позвольте выразить огромную признательность всем нашим матерям, сестрам», - сказал в своей поздравительной речи аким области.



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