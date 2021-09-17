Махамбет Досмухамбетов побывал на важных социальных объектах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов совершил объезд важных городских социальных объектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба акима области, глава региона посетил центр поддержки семьи для лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей, где был проведен капитальный ремонт.

«К настоящему моменту капитальный ремонт полностью завершен, остались только работы по подключению к Интернету. При спонсорской поддержке приобретены 16 компьютеров. Здесь работают сотрудники городского центра занятости, консультанты, специалисты сектора адресной социальной помощи, всего 82 человека», - рассказала руководитель городского отдела координации занятости и социальных программ Нурлы Хабиева.

Также здесь будет размещаться городской центр занятости. Открытие центра планируется 4 октября ко Дню города.Затем аким области ознакомился с работой финской котельной в мкр. Жеруйык.Котельная мощностью 120 МВт путем дополнительного подогрева поступающей от ТЭЦ сетевой воды обеспечивает теплом и горячей водой 328 жилых домов в правобережной части города. По словам специалистов, намечено увеличение мощности котельной до 267 МВт к 2025 году и до 407 МВт к 2030 году.

Махамбет Досмухамбетов подчеркнул необходимость обеспечения нормальной работы котельной в условиях приближающейся зимы.На следующем объекте – комплексе по переработке мусора уже месяц ведутся строительные работы.«Здесь работают 80 человек. Комплекс рассчитан на прием мусора в объеме 140 автомашин в день. Будут перерабатываться картон, пластик, стекло. В целом у нас будет возможность перерабатывать 40-50% поступающих отходов», - заявил Азилхан Байбатыров - директор ТОО «ГринСитиКлининг».Ввод в строй комплекса предусмотрен до конца года.Аким области побывал на строительстве дорог в мкр. Еркинкала-2. На сегодня подрядной организацией ТОО «АтырауИнжстрой-АИС» уложено 8,3 километра дорог.Глава региона акцентировал внимание руководства подрядной организации на качестве строящейся дороги. Также руководитель области ознакомился с ремонтными работами, которые ведутся на мосту Балыкши-Жумыскер длиной 511,4 метра. Начавшиеся 3 августа работы близки к завершению. По словам ответственных за ремонт лиц, мост снова заработает 20 сентября.





Махамбет Досмухамбетов осмотрел ход работ по строительству автодороги с мкр. Балыкши до села Зарослый длиной 5,7 километра. Проектом предусмотрены расширение дорожного полотна до 4 полос – 15 метров и установка нескольких новых дорожных знаков.В мкр. Береке полностью завершены строительные работы в школе на 1200 мест. Исполняющий обязанности директора школы №42 Онербек Ергалиев попросил построить рядом со школой автостоянку и открыть пункт полиции.Аким области ознакомился с качеством строительных работ в девяти 72-квартирных домах в мкр. Береке. Общее количество квартир в них – 648. Строительство 7 домов завершено и в 3 из них уже начали заселяться люди. Работы в остальных домах будут завершены в сентябре-октябре, тогда и планируется вручить новоселам ключи от квартир.

Махамбет Досмухамбетов дал поручение обеспечить своевременное завершение строительства необходимых для людей объектов, обратив особое внимание на качество работ.