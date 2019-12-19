Махамбет Досмухамбетов: «Наши успехи – это результат труда всех членов Ассамблеи»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на XXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области подвели итоги работы в уходящем году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

В работе сессии принял участие председатель областной Ассамблеи, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Как отметил глава региона, в 2020 году Казахстан отметит четверть вековой юбилей Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея объединяет все этносы страны, внося огромный вклад в развитие независимого государства.

«Елбасы, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев, определил три ключевых момента казахстанского успеха, которые являются нашим народным достоянием. Первое - единство всех казахстанцев независимо от национальности и вероисповедания. Второе - толерантность, которая присуща всем нам вместе и каждому в отдельности. И третье - это общность исторической судьбы и единое будущее», - сказал Махамбет Досмухамбетов.





Сегодня работа Ассамблеи вышла далеко за рамки только этнических вопросов. На первый план выходит задача консолидации всех общественных сил, вовлечение всех граждан, институтов гражданского общества, науки и культуры в поддержку стабильности и развития. В области успешно работают советы общественного согласия, советы матерей, молодежный штаб «Жаңғыру жолы», научно-экспертная группа и клуб журналистов. Творческие коллективы этнокультурных объединений достойно представляют Ассамблею области на республиканских и международных мероприятиях.

«В следующем году в стране отметят ряд важнейших юбилейных мероприятий - 1150-летний юбилей ученого, философа Абу Наср аль-Фараби, 175-летие великого Абая, 25-летие Конституции, Ассамблеи народа Казахстана. Уверен, что атыраусцы примут активное участие и внесут свой значимый вклад в проведение этих важнейших для страны мероприятий», – отметил Махамбет Досмухамбетов.





Аким области подчеркнул, что наши успехи - это результат труда всех членов Ассамблеи.

В ходе сессии прошла церемония награждения наиболее отличившихся членов Ассамблеи за вклад в укрепление общественного согласия и национального единства. Завершилось мероприятие концертными номерами представителей этнокультурных объединений области.











