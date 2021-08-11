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Махамбет Досмухамбетов: Эпидситуация в Атырауской области - сложная
11 Августа 2021 14:03
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау аким области Махамбет Досмухамбетов провёл совещание, на котором были подведены промежуточные итоги вакцинации населения от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
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«Эпидемиологическая ситуация в области сложная, распространение инфекции растёт день ото дня. Были даны конкретные поручения по проведению вакцинации, но темп работ еще низкий. Это показывает, что процесс не организован на должном уровне», -заявил аким области, отметив, что вакцинация нужна для формирования коллективного иммунитета.Аким области поручил руководителям управлений довести до 90% уровень вакцинации работников в подведомственных им учреждениях. «Даю всем вам две недели для исправления недостатков. Если не наладите работу, то будем рассматривать применение дисциплинарной ответственности в отношении вас», - предупредил аким области.
По словам руководителя областного управления здравоохранения Асхана Байдувалиева, внесены изменения в ежедневный план вакцинации против коронавирусной инфекции. В результате количество лиц, получающих вакцины за день, увеличилось с 1050 до 3500.
«На сегодняшний день в область доставлено 170 295 доз I компонента и 138 695 доз II компонента вакцины. За последние 10 дней количество получивших вакцину возросло до 13,1%. Среди подлежащих вакцинации контингентов самая высокая доля среди военнослужащих, а самый низкий показатель среди студентов – 38,3%», -рассказал Асхан Байдувалиев.
Руководитель облздрава проанализировал ситуацию касательно пациентов, находящихся в реанимационных отделениях инфекционных стационаров региона. На сегодняшний день в стационарах проходят лечение 1725 больных с КВИ, в том числе, 83 – в реанимации. Показательный факт: оказалось, что ни один из этих 83 человек не был вакцинирован.
Низкие показатели среди студентов и педагогов руководители учебных заведений объяснили летними каникулами, заявив, что работы по вакцинации наберут темп в период с 15 по 31 августа
На совещании рассматривалась и ситуация в районах с низкими темпами вакцинации. В частности, в Жылыойском районе привито 13,7% населения, в Макатском районе - 22,5%, в Исатайском районе - 28,7%, в Кзылкогинском районе - 28,%. Махамбет Досмухамбетов поручил акимам Жылыойского и Макатского районов применить дисциплинарные меры к курирующим отрасль заместителям за ненадлежащее выполнение работы.
В конце совещания Махамбет Досмухамбетов поручил принять конкретные меры для улучшения суточных показателей охвата вакцинацией, оказать методическую помощь для повышения темпов вакцинации районам. В двухдневный срок разработать и утвердить дорожную карту области по реализации республиканской информационно – разъяснительной акции по вакцинации.
Низкие показатели среди студентов и педагогов руководители учебных заведений объяснили летними каникулами, заявив, что работы по вакцинации наберут темп в период с 15 по 31 августа
На совещании рассматривалась и ситуация в районах с низкими темпами вакцинации. В частности, в Жылыойском районе привито 13,7% населения, в Макатском районе - 22,5%, в Исатайском районе - 28,7%, в Кзылкогинском районе - 28,%. Махамбет Досмухамбетов поручил акимам Жылыойского и Макатского районов применить дисциплинарные меры к курирующим отрасль заместителям за ненадлежащее выполнение работы.
В конце совещания Махамбет Досмухамбетов поручил принять конкретные меры для улучшения суточных показателей охвата вакцинацией, оказать методическую помощь для повышения темпов вакцинации районам. В двухдневный срок разработать и утвердить дорожную карту области по реализации республиканской информационно – разъяснительной акции по вакцинации.
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