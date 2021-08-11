+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Махамбет Досмухамбетов: Эпидситуация в Атырауской области - сложная

11 Августа 2021 14:03
Поделиться:
Махамбет Досмухамбетов: Эпидситуация в Атырауской области - сложная

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау аким области Махамбет Досмухамбетов провёл совещание, на котором были подведены промежуточные итоги вакцинации населения от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Новости по теме
Стремительный рост заражения детей КВИ отмечают в США
Пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области Организовавших тои трех нарушителей карантина выявили в Туркестанской области

«Эпидемиологическая ситуация в области сложная, распространение инфекции растёт день ото дня. Были даны конкретные поручения по проведению вакцинации, но темп работ еще низкий. Это показывает, что процесс не организован на должном уровне», -заявил аким области, отметив, что вакцинация нужна для формирования коллективного иммунитета.

Аким области поручил руководителям управлений довести до 90% уровень вакцинации работников в подведомственных им учреждениях. ​«Даю всем вам две недели для исправления недостатков. Если не наладите работу, то будем рассматривать применение дисциплинарной ответственности в отношении вас», - предупредил аким области.
По словам руководителя областного управления здравоохранения Асхана Байдувалиева, внесены изменения в ежедневный план вакцинации против коронавирусной инфекции. В результате количество лиц, получающих вакцины за день, увеличилось с 1050 до 3500.
«На сегодняшний день в область доставлено 170 295 доз I компонента и 138 695 доз II компонента вакцины. За последние 10 дней количество получивших вакцину возросло до 13,1%. Среди подлежащих вакцинации контингентов самая высокая доля среди военнослужащих, а самый низкий показатель среди студентов – 38,3%», -рассказал Асхан Байдувалиев.
Руководитель облздрава проанализировал ситуацию касательно пациентов, находящихся в реанимационных отделениях инфекционных стационаров региона. На сегодняшний день в стационарах проходят лечение 1725 больных с КВИ, в том числе, 83 – в реанимации. Показательный факт: оказалось, что ни один из этих 83 человек не был вакцинирован.
Низкие показатели среди студентов и педагогов руководители учебных заведений объяснили летними каникулами, заявив, что работы по вакцинации наберут темп в период с 15 по 31 августа


На совещании рассматривалась и ситуация в районах с низкими темпами вакцинации. В частности, в Жылыойском районе привито 13,7% населения, в Макатском районе - 22,5%, в Исатайском районе - 28,7%, в Кзылкогинском районе - 28,%. Махамбет Досмухамбетов поручил акимам Жылыойского и Макатского районов применить дисциплинарные меры к курирующим отрасль заместителям за ненадлежащее выполнение работы.
В конце совещания Махамбет Досмухамбетов поручил принять конкретные меры для улучшения суточных показателей охвата вакцинацией, оказать методическую помощь для повышения темпов вакцинации районам. В двухдневный срок разработать и утвердить дорожную карту области по реализации республиканской информационно – разъяснительной акции по вакцинации.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Стремительный рост заражения детей КВИ отмечают в США
Пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом
Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области
Организовавших тои трех нарушителей карантина выявили в Туркестанской области
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
6 148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Читайте также
За прошлую неделю в ЗКО 45 человек умерли от КВИ
Возможное заражение лошадей «Казах Тулпары» опасной инфекцией прокомментировали в Костанае
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив