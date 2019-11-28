Магзум Мырзагалиев напомнил акимам о рейтинге по показателю «переработка отходов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ни в одном регионе РК не ведется эффективное управление твердыми бытовыми отходами. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мырзагалиев на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вынуждены констатировать, что проводимая в регионах работа по развитию инфраструктуры по раздельному сбору, сортировке, переработке, утилизации ТБО малоэффективна. До настоящего времени не приняты меры по строительству новых ячеек под пищевые отходы, не проработаны вопросы по использованию строительных отходов в строительстве дорог. В связи с чем, основной объем ТБО, включая полезные фракции, без извлечения захоранивается на полигонах ТБО», – сказал М.Мырзагалиев.

По его словам, эффективность деятельности местных исполнительных органов по работе с ТБО оценивается по 8 критериям. Из 17 регионов и городов ни один регион не получил высокую и среднюю степени эффективности деятельности по управлению ТБО, 5 регионов имеют низкую эффективность, оставшиеся 12 регионов ведут неэффективную работу.

Следует отметить, что во исполнение поручения Елбасы, данного на Совете безопасности в июне этого года, эффективность акимов будут оценивать также по показателю «переработка отходов».

Министр отметил, что следующей ключевой проблемой является то, что в 2016 году утверждена Методика расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов. Однако, маслихатами регионов и городов, несмотря на внедрение сбора, сортировки и переработки на местах не внедрены тарифы за данные виды услуг, что тормозит развитие инфраструктуры, в целом. Данные вопросы требуют решения.