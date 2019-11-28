Магзум Мырзагалиев: «Казмунайгаз» начал очистку нефтезагрязненных земель Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрят лицензирование деятельности по восстановлению и удалению опасных отходов. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мырзагалиев на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы унаследовали значительные объемы отходов тяжелой промышленности, аграрного комплекса и разработки полезных ископаемых. Так, в стране накоплено порядка 31 млрд тонн промышленных отходов и ежегодно образуется около 1 млрд тонн дополнительно. Это, в основном, техногенно-минеральные образования, включая вскрышную породу и золошлаки, отходы обрабатывающей промышленности и прочей деятельности. Конечно, ведется определенная работа по их переработке. В 2018 году уровень переработки составил около 32%, что на 9% выше уровня 2015 года. Остальной объем образуемых отходов ежегодно размещается на хвостохранилищах и полигонах – это 680 млн тонн», – сказал М.Мырзагалиев

Министр отметил, что основная доля промышленных отходов приходится на горнорудные предприятия, которые образуют постоянно растущие отвалы и хранилища по всей территории страны. По данным МИИР на сегодня в Государственном кадастре ТМО зарегистрировано 1,5 тыс. объектов. Необходимо предпринимать конкретные меры по снижению негативного воздействия ТМО на окружающую среду и ряд предприятий этим занимается.

К примеру, АО «Алюминий Казахстана» разместил в 2018 году 13,3 млн тонн вскрышных пород в отработанное пространство карьеров, а АО «НК «КазАвтоЖол» использует золошлаковые отходы в дорожном строительстве в качестве заменителя природных каменных материалов.

Как сообщил М.Мырзагалиев, к числу опасных промышленных отходов также относятся отходы нефтяного производства. Ежегодно образуется порядка 800 тыс тонн отходов нефтяного производства, из них перерабатывается около 500 тыс тонн. Однако, существует ряд недобросовестных предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов нефтяного производства, в деятельности которых Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства были выявлены грубейшие экологические нарушения в части размещения опасных химических отходов. Министерством заключен меморандум с НК «Казмунайгаз», в рамках которого уже начаты мероприятия по очистке нефтезагрязненных земель Мангистауской области в общем объеме 2,5 млн кубометров.

«В рамках реформирования экологического законодательства с целью ужесточения экологических требований будет внедрено лицензирование деятельности по восстановлению и удалению опасных отходов», – подчеркнул министр.