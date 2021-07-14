НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев выразил обеспокоенность экологическим состоянием реки Жайык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Водные отношения между Казахстаном и Российской Федерацией регулируются Соглашением о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 2010 года»,- сказал Магзум Мирзагалиев.

Вместе с тем, глава Минэкологии выразил обеспокоенность экологическим состоянием реки Жайык.

«В последние годы особую обеспокоенность вызывает экологическое состояние реки Жайык, связанное с уменьшением ее водности. В целях сохранения экосистемы бассейна реки Жайык в 2020 году подписана казахстанско-российская программа», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Ранее министр рассказал о ситуация с водообеспечением в Казахстане.

«В настоящее время ситуация с водообеспечением в стране пока еще удовлетворяет требованиям отраслей экономики и населения», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.