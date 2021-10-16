РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:34, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Магзум Мирзагалиев: Ситуация с дизельным топливом медленно, но улучшается

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Атыраускую область министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев рассказал о ситуации с дизельным топливом на рынке страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На перебои с дизельным топливом на внутреннем рынке повлияло несколько факторов. Атырауской НПЗ из-за проблем в электроснабжении фактически простаивал с января по апрель. В результате было недопоставлено на рынок около 200 тысяч тонн дизельного топлива. А в августе начался аномальный спрос на топливо. Если раньше в месяц потреблялось 400-420 тысяч тонн, то спрос вырос до 520 тысяч тонн в месяц. Основная причина - диспропорция в цене с Россией и другими соседними странами. Примерно в 90 тенге за литр. Как раз начались перевозки овощей, и поток транзитного транспорта увеличился.

    Каждая машина заправляет тонну на входе в Казахстан и тонну после пересечения страны. И также два раза заправляется на обратной дороге. 4 тонны на одну машину получается. Это же солидная экономия для водителя. По факту мы ведь себя дизтопливом обеспечиваем. Но вот из-за диспропорции в ценах сложилась такая ситуация. Мы связались с министром энергетики РФ. Договорились о срочной поставке 100 тысяч тонн дизельного топлива. В октябре первые 30 тысяч уже зашли. Что позволило более-менее стабилизировать рынок. Пока проблема полностью не решена, но сдвиги уже есть», - рассказал Магзум Мирзагалиев.

    Сообщив, что Атырауский и Шымкентский НПЗ будут загружаться нефтью максимально, чтобы увеличить выпуск светлых нефтепродуктов и дизтоплива. Как ранее сообщалось, Атырауский НПЗ переносит сроки ремонта установок для того, чтобы максимально обеспечить рынок дизельным топливом.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Нефть/газ Топливо Минэнерго РК Регионы Казахстана Энергетика
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!