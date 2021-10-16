Магзум Мирзагалиев: Ситуация с дизельным топливом медленно, но улучшается

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Атыраускую область министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев рассказал о ситуации с дизельным топливом на рынке страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На перебои с дизельным топливом на внутреннем рынке повлияло несколько факторов. Атырауской НПЗ из-за проблем в электроснабжении фактически простаивал с января по апрель. В результате было недопоставлено на рынок около 200 тысяч тонн дизельного топлива. А в августе начался аномальный спрос на топливо. Если раньше в месяц потреблялось 400-420 тысяч тонн, то спрос вырос до 520 тысяч тонн в месяц. Основная причина - диспропорция в цене с Россией и другими соседними странами. Примерно в 90 тенге за литр. Как раз начались перевозки овощей, и поток транзитного транспорта увеличился.

Каждая машина заправляет тонну на входе в Казахстан и тонну после пересечения страны. И также два раза заправляется на обратной дороге. 4 тонны на одну машину получается. Это же солидная экономия для водителя. По факту мы ведь себя дизтопливом обеспечиваем. Но вот из-за диспропорции в ценах сложилась такая ситуация. Мы связались с министром энергетики РФ. Договорились о срочной поставке 100 тысяч тонн дизельного топлива. В октябре первые 30 тысяч уже зашли. Что позволило более-менее стабилизировать рынок. Пока проблема полностью не решена, но сдвиги уже есть», - рассказал Магзум Мирзагалиев.

Сообщив, что Атырауский и Шымкентский НПЗ будут загружаться нефтью максимально, чтобы увеличить выпуск светлых нефтепродуктов и дизтоплива. Как ранее сообщалось, Атырауский НПЗ переносит сроки ремонта установок для того, чтобы максимально обеспечить рынок дизельным топливом.