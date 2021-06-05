РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:09, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Магзум Мирзагалиев: Приятно наблюдать, как меняется наше общество, активно поднимая вопросы экологии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев поздравил коллег и всех казахстанцев с профессиональным праздником - Днём эколога, а также со Всемирным днём окружающей среды, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю коллег и всех казахстанцев с профессиональным праздником - Днём эколога, а также со Всемирным днём окружающей среды! Приятно наблюдать, как меняется наше общество, активно поднимая вопросы экологии и принимая участие в их решении», - написал глава ведомства в Twitter.

    По его словам, предстоит достичь важных целей - максимально снизить нагрузку на окружающую среду, прийти к углеродной нейтральности, сохранить чистую воду и воздух.

    «Уверен, что общими усилиями мы добьемся больших результатов», - отметил Магзум Мирзагалиев.

    Тема Всемирного дня окружающей среды в этом году - «Переосмысление. Реконструкция. Реставрация».

    Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в больших достижениях Казахстана в продвижении «зеленой» повестки» в рамках стартующей декады ООН по восстановлению экосистем.


    Теги:
    Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Сегодня, 14:45
    Отборочные чемпионаты по робототехнике пройдут в Казахстане
    Сегодня, 14:35
    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!