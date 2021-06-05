Магзум Мирзагалиев: Приятно наблюдать, как меняется наше общество, активно поднимая вопросы экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев поздравил коллег и всех казахстанцев с профессиональным праздником - Днём эколога, а также со Всемирным днём окружающей среды, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю коллег и всех казахстанцев с профессиональным праздником - Днём эколога, а также со Всемирным днём окружающей среды! Приятно наблюдать, как меняется наше общество, активно поднимая вопросы экологии и принимая участие в их решении», - написал глава ведомства в Twitter.

По его словам, предстоит достичь важных целей - максимально снизить нагрузку на окружающую среду, прийти к углеродной нейтральности, сохранить чистую воду и воздух.

«Уверен, что общими усилиями мы добьемся больших результатов», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Тема Всемирного дня окружающей среды в этом году - «Переосмысление. Реконструкция. Реставрация».

Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в больших достижениях Казахстана в продвижении «зеленой» повестки» в рамках стартующей декады ООН по восстановлению экосистем.