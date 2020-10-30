Магзум Мирзагалиев пригласил румынские компании сотрудничать в сфере переработки ТБО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев предложил румынским компаниям сотрудничать в рамках внедрения механизма «Waste to Energy». Такое предложение он озвучил на 15-ом заседании казахстанско-румынской межправительственной комиссии, состоявшейся в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

В заседании приняли участие сопредседатели казахстанской и румынской сторон комиссии, представители ответственных министерств, уполномоченные послы обеих стран.

Казахстанскую часть возглавил министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, румынскую часть возглавил министр экономики, энергетики и деловой среды Румынии Вирджил-Даниэль Попеску.

Магзум Мирзагалиев предложил коллегам из Румынии расширить сферы сотрудничества и предложил новые направления. В частности, было предложено сотрудничество по переработке твердых бытовых отходов с получением энергии.

«В настоящее время казахстанской стороной прорабатывается вопрос внедрения механизма «Waste to Energy», то есть термической утилизации отходов. Наша страна планирует обеспечить строительство 7 мусоросжигательных заводов. Мы приглашаем румынские компании принять участие в данном проекте», - обратился глава Минэкологии.

Также, по мнению Магзума Мирзагалиева, потенциальным видится сотрудничество Казахстана и Румынии по выращиванию холодноводных видов рыб (лосось, форель) на Каспийском море, производство кормов и садков для рыбного хозяйства.

В 2019 году в Казахстане производство рыбы и рыбной продукции составило 52 тысячи тонн. При этом экспорт составил 30 тысяч тонн (60 млн долларов США).

«Потенциал рыбоводства на Каспийском море составляет 500 тысяч тонн. Учитывая наличие потенциальных рынков для экспорта в соседние страны и выгодное расположение, приглашаем румынские компании инвестировать в данную сферу», - отметил глава Минэкологии.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего партнерства в области экономики, торговли и инвестиций, промышленности, здравоохранения, освоения космического пространства и т.д.

По итогам заседания был заключен протокол 15-го заседания казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.