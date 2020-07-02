Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Магзум Мирзагалиев прибыл с рабочей поездкой в Ташкент

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Июля 2020, 14:55
Магзум Мирзагалиев прибыл с рабочей поездкой в Ташкент

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев прибыл с рабочей поездкой в Ташкент, передает МИА «Казинформ».

«Планируется провести раунд переговоров с узбекской стороной, обсудить ряд насущных вопросов. В их числе которых, проекты Дорожной карты по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений и обсуждение проекта соглашения между Правительствами наших стран о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов», - говорится в сообщении на Telegram-канале Минэкологии.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев провел онлайн-встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым, а также встречался с ним в городе Шымкенте, где одной из главных тем встречи была дальнейшая судьба Сардобинского водохранилища. Отмечалось, что Казахстан примет участие в техаудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.

.


Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку