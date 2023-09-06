Магзум Мирзагалиев: Президент задает новый вектор развития казахстанской экономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ответ на запрос редакции МИА «Казинформ» Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев поделился личным впечатлением от Послания «Экономический курс Справедливого Казахстана», а также планами нацкомпании по реализации поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ».

«В этом году Послание носит технократический – в хорошем смысле этого слова – характер и задает новый вектор развития экономики. Документ вобрал в себя самые острые и актуальные вопросы социально-экономического спектра. Причем, что очень важно, повестка базируется на глубоком и скрупулезном анализе текущей ситуации не только внутри страны, но и на глобальном уровне. В своих тезисах Президент даёт ясные и взвешенные ответы на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся либо столкнемся уже в ближайшем будущем. Возьмем, к примеру, тезис о необходимости формирования «замкнутых» производственных цепочек внутри страны. Ведь здесь речь не только о развитии обрабатывающей промышленности, но и об усилении экономической безопасности на фоне происходящих сбоев в глобальной системе разделения труда, вызванных, прежде всего, санкционными противостояниями и ростом геополитической напряженности», - считает глава КМГ.

Также он добавил, что одним из краеугольных пунктов Послания стала энергетическая безопасность. «В этом ключе принято историческое решение о референдуме по вопросу строительства АЭС. Можно сказать, что от волеизъявления народа будет зависеть будущий облик энергетического ландшафта нашей страны. Это очень ответственное решение, которое вне всяких сомнений будет определять благополучие будущих поколений казахстанцев», - подчеркнул М. Мирзагалиев.

Отвечая на вопрос о зоне ответственности КазМунайГаза в исполнении пунктов Послания руководитель компании выделил ряд поручений Президента.

«Прежде всего, я бы выделил поручение по развитию нефтегазохимии. Это очень перспективное направление развития для нашей компании. Как известно, в прошлом году КМГ запущен завод по производству полипропилена. Сейчас на стадии реализации находится проект строительства комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн. тонн в год, в который мы привлекли серьезные иностранные инвестиции.

Во-вторых, это газификация страны. Уже сейчас КМГ активно развивает газовые проекты. Так, в этом году запущено месторождение Южный Аксай в Кызылординской области с подачей населению региона 100 млн. кубометров газа, до конца года планируется ввод в эксплуатацию месторождения Рожковское с потенциальным объемом добычи до 1 млрд кубометров газа в год. Кроме того, мы приступаем к строительству газоперерабатывающего завода в г.Жанаозене.

В-третьих, особое внимание в Послании уделено геологоразведке. Для КМГ это вопрос стратегической важности, ведь разведка определяет жизненный цикл любой нефтегазовой компании. Сейчас мы активно эту работу ведем. Так, компания ведет исследование пяти нефтегазовых участков в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.

Кроме того, мы достигли договоренностей с инвестором по изучению недр дополнительно на 17 участках в западном регионе. А в июне текущего года мы заключили контракт на разведку и добычу углеводородов на участках недр «Каратон Подсолевой».

В-четвертых, это водный вопрос. Казалось бы, причем здесь «КазМунайГаз»? На самом деле, в рамках политики социальной ответственности компания выделяет серьезные средства на обеспечение регионов присутствия питьевой водой.

В частности, в этом мы завершим реконструкцию водовода «Астрахань-Мангышлак», и буквально на днях мы дали строительству опреснительного завода в Жанаозене.

И, в-пятых, конечно же, нужно отметить заданное Главой государства направление по достижению углеродной нейтральности. В этом аспекте КМГ продолжит свою работу по двум трекам – это повышение экологичности действующих производств, а также реализация так называемых «зеленых проектов». К последним можно отнести планируемое строительство электростанции в Жанаозене, работающей на энергии солнца и ветра», - сказал глава КМГ.

В завершение М.Мирзагалиев подчеркнул, что Послание – это не просто набор поручений, и документ пронизан своей идеологией. «Если внимательно прочесть выступление Президента, то можно сделать вывод, какое большое значение Касым-Жомарт Кемелевич придает принципам бережливости, дисциплины, ответственности. Не случайно в документе упоминается и концепция «Адал азамат». Со своей стороны в реализацию этих ценностей КазМунайГаз разработал и начинает поэтапное внедрение на своих производственных объектах программы «Ысырапсыз көзқарас», нацеленной на повышение производственной культуры, эффективности, безопасности труда, а также на минимизацию операционных потерь», - заключил руководитель нацкомпании.