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Магзум Мирзагалиев  предложил Shell инвестировать в геологоразведку в Казахстане

23 Января 2020 13:25
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Магзум Мирзагалиев  предложил Shell инвестировать в геологоразведку в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев встретился с главой Shell Kazakhstan Оливье Лазаром и пригласил компанию изучить возможность инвестирования в геологоразведку в Прикаспийский бассейн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Встретился с главой Shell Kazakhstan О.Лазар. Пригласил Shell к активному сотрудничеству», - написал Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что в ходе встречи стороны договорились изучить возможности инвестирования в геологоразведку в Прикаспийском бассейне и малоизученных бассейнах, в том числе в так называемый проект «Евразия». По его словам, стороны решили создать совместную рабочую группу.


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Ключевые слова: Правительство РК, Инвестпроекты, Экология,
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Автор:

Серик Сабеков

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