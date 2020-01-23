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Магзум Мирзагалиев предложил Shell инвестировать в геологоразведку в Казахстане
23 Января 2020 13:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев встретился с главой Shell Kazakhstan Оливье Лазаром и пригласил компанию изучить возможность инвестирования в геологоразведку в Прикаспийский бассейн, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Встретился с главой Shell Kazakhstan О.Лазар. Пригласил Shell к активному сотрудничеству», - написал Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.
Министр добавил, что в ходе встречи стороны договорились изучить возможности инвестирования в геологоразведку в Прикаспийском бассейне и малоизученных бассейнах, в том числе в так называемый проект «Евразия». По его словам, стороны решили создать совместную рабочую группу.
Ключевые слова: Правительство РК, Инвестпроекты, Экология,
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