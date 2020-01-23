Магзум Мирзагалиев предложил Shell инвестировать в геологоразведку в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев встретился с главой Shell Kazakhstan Оливье Лазаром и пригласил компанию изучить возможность инвестирования в геологоразведку в Прикаспийский бассейн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Встретился с главой Shell Kazakhstan О.Лазар. Пригласил Shell к активному сотрудничеству», - написал Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что в ходе встречи стороны договорились изучить возможности инвестирования в геологоразведку в Прикаспийском бассейне и малоизученных бассейнах, в том числе в так называемый проект «Евразия». По его словам, стороны решили создать совместную рабочую группу.