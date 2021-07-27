Магзум Мирзагалиев ознакомился с таджикским опытом развития трофейной охоты
ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - 27 июля в г. Душанбе министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Мирзагалиев провел двустороннюю встречу с председателем Ассоциации охотников Республики Таджикистан А.Латифи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК.
Председатель Ассоциации охотников Республики Таджикистан А.Латифи проинформировал о проводимых мероприятиях в Таджикистане по развитию трофейной охоты.
В свою очередь министр М.Мирзагалиев отметил, что Казахстан имеет огромные возможности для трофейной охоты. С целью развития трофейной охоты казахстанской стороной проведен ряд исследований и изучен международный опыт в данном направлении.
Принимая во внимание опыт Таджикистана министр предложил таджикской стороне организовать экспертные встречи с целью обмена опытом по вопросам разработки законодательной базы и проведения трофейной охоты.
По итогам встречи стороны договорились провести дополнительную встречу в онлайн формате в ближайшее время.
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