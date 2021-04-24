Магзум Мирзагалиев ознакомился с состоянием озера Камбаш и Кокаральской дамбы в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Аральский район Кызылординской области ознакомился с состоянием озера Камбаш и Кокаральской дамбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Камышлыбашская озерная система занимает правобережную территорию средней дельты реки Сырдарья и имеет большое экологическое и народнохозяйственное значение. На сегодня из-за маловодья в бассейне реки Сырдарья подпитка озера в последние 2 года не происходила, в связи с чем, озеро наполнено только наполовину, вода отошла от побережья озера на 200-300 метров.

«Сложилась сложная водохозяйственная обстановка. Важно принять оперативные меры. Необходимо проработать вопрос строительства гидроузла на реке Сырдарья около поселка Аманоткель. Это позволит создать необходимый подпор для пополнения и поддержания уровня воды в Камышлыбашской и Акшатауской озерных системах», - отметил министр.

Глава региона подчеркнула, что на сегодня в регионе уделяется особое внимание эффективному расходованию воды.

«В последние годы сокращение воды в реке Сырдарья представляет серьезную проблему для сельскохозяйственной отрасли региона. Вы прекрасно знаете, что основным хозяйством области является водоемкий рисовый посев. Однако из года в год мы снижали объемы посевов риса и начинали диверсификацию сельскохозяйственной отрасли. Таким образом, мы рассматриваем способы экономии воды», - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Также был совершен облет Кокаральской дамбы. На сегодня по восстановлению поврежденной дамбы протяженностью 135 метров разрабатывается проектно-сметная документация, будут проводиться мероприятия по предотвращению ее дальнейшего разрушения. Реализация проекта позволит сохранить Кокаральскую плотину, тем самым, и Малое Аральское море общим объемом 27 млрд.м³ воды. «Сложилась сложная водохозяйственная обстановка. Важно принять оперативные меры. Необходимо проработать вопрос строительства гидроузла на реке Сырдарья около поселка Аманоткель. Это позволит создать необходимый подпор для пополнения и поддержания уровня воды в Камышлыбашской и Акшатауской озерных системах», - отметил министр.Глава региона подчеркнула, что на сегодня в регионе уделяется особое внимание эффективному расходованию воды.«В последние годы сокращение воды в реке Сырдарья представляет серьезную проблему для сельскохозяйственной отрасли региона. Вы прекрасно знаете, что основным хозяйством области является водоемкий рисовый посев. Однако из года в год мы снижали объемы посевов риса и начинали диверсификацию сельскохозяйственной отрасли. Таким образом, мы рассматриваем способы экономии воды», - сказала Гульшара Абдыкаликова.Также был совершен облет Кокаральской дамбы. На сегодня по восстановлению поврежденной дамбы протяженностью 135 метров разрабатывается проектно-сметная документация, будут проводиться мероприятия по предотвращению ее дальнейшего разрушения. Реализация проекта позволит сохранить Кокаральскую плотину, тем самым, и Малое Аральское море общим объемом 27 млрд.м³ воды.



Магзум Мирзагалиев и аким области Гульшара Абдыкаликова провели встречу с местными жителями и специалистами, заслушали их предложения.