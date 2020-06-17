Магзум Мирзагалиев обсудил проблемные вопросы с министром водного хозяйства Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев 16 июня провел онлайн-встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым, передает МИА «Казинформ».

«Обсудили ряд важных водохозяйственных тем, где особое внимание уделили вопросу обеспечения поливной водой южных регионов Казахстана в вегетационный период. Будем дальше повышать эффективность двухстороннего сотрудничества», - отметил Магзум Мирзагалиев в своем аккаунте в Twitter.

Ранее глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым в городе Шымкенте, где одной из главных тем встречи была дальнейшая судьба Сардобинского водохранилища. Отмечалось, что Казахстан примет участие в техаудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.

В настоящее время министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев находится на самоизоляции.



