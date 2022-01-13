Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Магзум Мирзагалиев назначен советником Президента РК

    13 Января 2022, 13:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан.


    Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы.

    Окончил Университет «Туран» (1999), Дипломатическую академию Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2003), Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010).

    Трудовая деятельность:

    В 2001-2004 годах - инженер по буровым растворам «MI Drilling Fluids International» (Schlumberger) на месторождениях Тенгиз и Западной Сибири, стажировки в США и Малайзии.

    В 2004-2007 годах - менеджер по производству (Руководитель Актауского филиала «MI Drilling Fluids International»).

    В 2007-2010 годах - генеральный директор ТОО «ТенизСервис».

    В 2010-2012 годах - управляющий директор по сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

    В 2012-2013 годах - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

    В 2013-2014 годах - вице-министр нефти и газа РК. В 2014 -2019 - вице-министр энергетики РК.

    С июня 2019 года - министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    С сентября 2021 года – министр энергетики РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Олжас Баккараев возглавил управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области
    Сайран Сайфеденов возглавил управление городских активов Алматы
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца