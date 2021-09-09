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    17:11, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Магзум Мирзагалиев назначен министром энергетики Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении министром энергетики Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича Министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», - говорится в документе.

    Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы. Окончил Университет «Туран» (1999), Дипломатическую академию Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2003), Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010).

    Трудовая деятельность: В 2001-2004 годах - инженер по буровым растворам «MI Drilling Fluids International» (Schlumberger) на месторождениях Тенгиз и Западной Сибири, стажировки в США и Малайзии. В 2004-2007 годах - менеджер по производству (Руководитель Актауского филиала «MI Drilling Fluids International»). В 2007-2010 годах - генеральный директор ТОО «ТенизСервис». В 2010-2012 годах - управляющий директор по сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз». В 2012-2013 годах - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз». В 2013-2014 годах - вице-министр нефти и газа РК.

    В 2014 -2019 - вице-министр энергетики РК.

    С июня 2019 года - министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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