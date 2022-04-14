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Магзум Мирзагалиев назначен главой нацкомпании КазМунайГаз

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Апреля 2022, 10:59
Магзум Мирзагалиев назначен главой нацкомпании КазМунайГаз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением правления АО «Самрук-Қазына» по согласованию с Администрацией Президента РК и Правительством РК Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО «НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «Самрук-Казына».

Мирзагалиев Магзум Маратович родился 7 ноября 1978 года. В 1999 году окончил Университет «Туран», экономист-международник. В 2003 году - Дипломатическую академию министерства иностранных дел, экономист-международник. Также проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, стажировку в США и Малайзии. С 2001 по 2004 год – инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири. С 2004 по 2007 год – менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала MIDrillingFluidsInternational. С 2007 по 2010 год – генеральный директор ТОО «ТенизСервис» акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз». С 2010 по 2012 год – управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз». С 2012 по 2013 год – заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз». С 2013 по 2014 год – вице-министр нефти и газа РК. С 2014 по 2019 год – вице-министр энергетики РК. С 2019 по 2021 год – министр экологии, геологии и природных ресурсов РК. С сентября 2021 по 2022 год – министр энергетики РК. С января 2022 года занимал должность советника Президента РК.


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