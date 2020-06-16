Магзум Мирзагалиев находится на самоизоляции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев находится на самоизоляции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Магзум Маратович в прошлую пятницу прилетел вместе с министром здравоохранения, поэтому как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать», - сказала пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.
При этом, по ее словам, министр все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн режиме.
Напомним, 14 июня стало известно, что у министра здравоохранения Елжана Биртанова положительный тест на Covid-19.
Тестирование на коронавирусную инфекцию прошел и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, которого глава Минздрава сопровождал в рабочей поездке в Жамбылскую область.
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов также сдал тест на коронавирус и теперь находится на самоизоляции, как и министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.
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