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Магзум Мирзагалиев находится на самоизоляции

16 Июня 2020 10:28
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Магзум Мирзагалиев находится на самоизоляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев находится на самоизоляции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Магзум Маратович в прошлую пятницу прилетел вместе с министром здравоохранения, поэтому как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать», - сказала пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.

При этом, по ее словам, министр все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн режиме.

Напомним, 14 июня стало известно, что у министра здравоохранения Елжана Биртанова положительный тест на Covid-19.

Тестирование на коронавирусную инфекцию прошел и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, которого глава Минздрава сопровождал в рабочей поездке в Жамбылскую область.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов также сдал тест на коронавирус и теперь находится на самоизоляции, как и министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.


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#Правительство РК   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Серик Сабеков

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