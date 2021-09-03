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Магзум Мирзагалиев избран председателем Межгосударственного экологического совета государств СНГ

3 Сентября 2021 18:44
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Магзум Мирзагалиев избран председателем Межгосударственного экологического совета государств СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 сентября в формате онлайн прошло VII заседание Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ. Участники избрали нового председателя Совета, им стал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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В заседании приняли участие делегации государств – участников Межгосударственного экологического совета СНГ - Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также представители Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Исполнительного Комитета Электроэнергетического Совета СНГ, Исполнительного комитета Содружества Независимых государств.

В ходе заседания страны-участницы обсудили вопросы состояния и перспектив развития сотрудничества в области охраны окружающей среды. Также состоялся обмен опытом по вопросам поэтапного перехода от использования полимерной упаковки к использованию экологически безопасной упаковки, Системе торговли выбросами парниковых газов, внедрения Целей устойчивого развития в области охраны окружающей среды на территории СНГ, а также в области развития рыбоводства (аквакультуры).

Казахстан поделился опытом работы Системы торговли выбросами парниковых газов. В рамках нового Экологического кодекса РК система государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов была усовершенствована с целью обеспечения выполнения обязательств Парижского соглашения. Таким образом, начиная с 2021 года углеродный бюджет будет ежегодно сокращаться на 1,5% от уровня углеродного бюджета 1990 года.

Также казахстанская сторона рассказала о результатах обмена опытом внедрения Целей устойчивого развития в области охраны окружающей среды и о сотрудничестве в области развития рыбоводства. Отметим, что Казахстан располагает обширным рыбохозяйственным фондом. По оценке ученых и экспертов отрасли потенциал производства в рыбном хозяйстве оценивается до 600 тысяч тонн рыбы в год. Увеличение объемов выращивания планируется за счет использования потенциально пригодных водоемов для рыбаводства и реализации индустриальных рыбоводных хозяйств.

В ходе совещания государства-члены МЭС СНГ договорились продолжить сотрудничество по актуальным вопросам в области охраны окружающей среды.

По итогам заседания утвержден План работы Межгосударственного экологического совета государств – участников СНГ на 2022–2023 годы, приняты решения и подписан Протокол заседания.


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#СНГ   #Экология   #Назначения   #Минэкологии  
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