Магомед Адиев укомплектовал грозненский «Ахмат» тренерами из Казахстана

Три тренера из Казахстана вошли в тренерский штаб Магомедова Адиева, который начал работу с российским клубом «Ахмад» (г. Грозный). Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

- В тренерском штабе помогать Магомеду Адиеву будут Руслан Балтиев (старший тренер), Евгений Коструб (тренер) и Ерлан Ибраим (тренер по физической подготовке). Специалисты также работают совместно в тренерском штабе национальной сборной Казахстана, - сообщила пресс-служба ФК «Ахмат».

5 апреля было официально объявлено о назначении на пост главного тренера «Ахмата» действующего наставника национальной команды Казахстана Магомеда Адиева.

В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» находится на 12-м месте, набрав 20 очков в 21 матче. 7 апреля коллектив из Грозного сыграет на домашней арене с московским «Локомотивом».