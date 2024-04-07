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    15:15, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Магомед Адиев укомплектовал грозненский «Ахмат» тренерами из Казахстана

    Магомед Адиев укомплектовал грозненский «Ахмат» тренерами из Казахстана
    Фото: t.me/akhmatgrozny

    Три тренера из Казахстана вошли в тренерский штаб Магомедова Адиева, который начал работу с российским клубом «Ахмад» (г. Грозный). Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В тренерском штабе помогать Магомеду Адиеву будут Руслан Балтиев (старший тренер), Евгений Коструб (тренер) и Ерлан Ибраим (тренер по физической подготовке). Специалисты также работают совместно в тренерском штабе национальной сборной Казахстана, - сообщила пресс-служба ФК «Ахмат».

    5 апреля было официально объявлено о назначении на пост главного тренера «Ахмата» действующего наставника национальной команды Казахстана Магомеда Адиева.

    В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» находится на 12-м месте, набрав 20 очков в 21 матче. 7 апреля коллектив из Грозного сыграет на домашней арене с московским «Локомотивом».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Россия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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