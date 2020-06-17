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Магнитно-резонансный томограф стоимостью 0,5 млрд тенге установили в больнице СКО

17 Июня 2020 19:12
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Магнитно-резонансный томограф стоимостью 0,5 млрд тенге установили в больнице СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Второй современный магнитно-резонансный томограф установили в больнице Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Возможности нового аппарата позволяют обследовать до 20 человек в сутки. Аким области Кумар Аксакалов во время рабочего визита в больницу отметил, что до конца года регион приобретет еще один аппарат МРТ. Это позволит значительно снизить очередь на прохождение обследования.

«Аппарат напичкан новейшими технологиями. Разрешение составляет 1.5 Тесла. Получается качественный снимок. Старый МРТ, которому уже 12 лет, продолжает работать. Мы ожидаем снижение очередей. Третий МРТ будет приобретен в онкодиспансер», - сказал К. Аксакалов.

По сведениям пресс-службы управления здравоохранения, в 2018 году на обновление медтехники выделяли 636 млн тенге. В 2019 году сумму увеличили в три раза - до 2,8 млрд тенге. В этом году планируют купить 132 единицы оборудования на 2,4 млрд тенге.

Цифровой ангиограф установили в кардиоцентре. Такой же планируют поставить в областную больницу. Цифровые маммографы появились в онкодиспансере и четырех районных больницах. Приобрели пять аппаратов УЗИ экспертного класса, три современных реанимобиля Mercedes. Ожидается поставка реанимобилей Hyundai .

В следующем году местные власти намерены приобрести два аппарата компьютерной томографии в многопрофильную городскую больницу и больницу района им. Г. Мусрепова.



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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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