Магистрантов Академии правосудия отчислили за недостойное поведение на стажировке в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь магистрантов Академии правосудия при Верховном суде РК отчислили за несоблюдение общепринятых морально-этических норм на стажировке в Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт академии.

Приказом ректора Академии правосудия Зауреш Баймолдиной, размещенном на сайте образовательного учреждения, за «несоблюдение общепринятых морально-этических норм» и «допущение своими действиями и поведением критики со стороны общества, неприятие мер по пресечению и недопущению нарушений служебной этики со стороны других государственных служащих» были отчислены восемь магистрантов специальности «Юриспруденция». Теперь им предстоит возместить государству бюджетные средства, затраченные на их обучение, включая расходы, связанные с зарубежной стажировкой.

Кроме того, трем магистрантам специальности «Юриспруденция» также за несоблюдение общепринятых морально-этических норм объявили выговор.

Ранее сообщалось, что в Академии правосудия создана комиссия по проверке поведения магистрантов во время стажировки за рубежом в ноябре 2019 года.

13 января 2020 года в сети YouTube был размещен видеоролик с комментарием о том, как «весело» проводит время группа казахстанских стажеров. На видео несколько парней и девушек распивают алкогольные напитки.

В академии сообщили, что фигуранты видеоматериала поступили в академию два года назад. Они являются сотрудниками различных госорганов, в основном министерств и ведомств.