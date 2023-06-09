Магистральный канал «Туйте» в Таразе вернули в собственность государства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершилось судебное разбирательство по поводу водных объектов, переданных ранее в частную собственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, в Жамбылский районный суд обратилось управление финансов акимата области с иском о признании незаконными и недействительными договоры купли-продажи, об отмене аукционных торгов по реализации конкурсной массы РГП на ПХВ «Жамбылводхоз». В иске также говорилось о том, чтобы обязать ответчиков вернуть водохозяйственные сооружения в государственную собственность.

«В 2005 году решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области РГП на ПХВ «Жамбылводхоз» было признано банкротом, - пояснили в суде. - Конкурсный управляющий включил спорные объекты в конкурсную массу необоснованно, поскольку реализованные водохозяйственные объекты с гидротехническими сооружениями хотя и числились на балансе ликвидированного предприятия, в собственность ему никогда не передавались и на момент признания этой организации банкротом являлись собственностью государства».

Постановлением Правительства РК от 17.03.2003 «Об изменении вида государственной собственности в отношении отдельных водохозяйственных объектов» система водного канала «Туйте» передавалась в коммунальную собственность Жамбылской области.

Таким образом, в нарушение норм Закона РК «О банкротстве», действовавшего на тот момент, было включено в конкурсную массу имущество, находившееся в собственности государства и не принадлежавшее на праве собственности должнику-банкроту РГП на ПХВ «Жамбылводхоз».

В 2006 году были проведены аукционные торги, по результатам которых победителям М. и М., ставшим после ответчиками в суде, были проданы магистральный канал «Туйте» и Южная зона осушения в Жамбылском районе.

«Указанные оспариваемые сделки были совершены в нарушение требований законодательства, поскольку с аукционов было продано имущество, не принадлежащее на праве собственности должнику-банкроту. Судом первой инстанции вынесено решение об отмене аукционных торгов, признании недействительными договоры купли-продажи и об истребовании из незаконного владения у ответчиков в пользу государства магистрального канала «Туйте» и Южной зоны осушения. Не согласившись с выводами суда, ответчики подали апелляционную жалобу и просили отменить решение суда первой инстанции», - пояснили в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда пришла к выводу о законности решения суда, поскольку достоверно установила, что спорные объекты государственной собственности незаконно находились в частной собственности физических лиц.

Постановление вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Жамбылского областного суда.

На территории Тараза имеются восемь каналов общей протяженностью 82,55 км. Из них самый крупный канал Туйте – 24 км. Протяженность каналов Сенкибай и Капал – по 10 км, Ушбулак – 13,9 км, Карасу-1 – 3,3 км, Карасу-2 – 12,4 км, Торегельды – 5,7 км, Базарбай – 3,2 км.