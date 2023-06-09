Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Магистральный канал «Туйте» в Таразе вернули в собственность государства

Автор:  
Галина Скрипник
9 Июня 2023, 07:41
Магистральный канал «Туйте» в Таразе вернули в собственность государства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершилось судебное разбирательство по поводу водных объектов, переданных ранее в частную собственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, в Жамбылский районный суд обратилось управление финансов акимата области с иском о признании незаконными и недействительными договоры купли-продажи, об отмене аукционных торгов по реализации конкурсной массы РГП на ПХВ «Жамбылводхоз». В иске также говорилось о том, чтобы обязать ответчиков вернуть водохозяйственные сооружения в государственную собственность.

«В 2005 году решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области РГП на ПХВ «Жамбылводхоз» было признано банкротом, - пояснили в суде. - Конкурсный управляющий включил спорные объекты в конкурсную массу необоснованно, поскольку реализованные водохозяйственные объекты с гидротехническими сооружениями хотя и числились на балансе ликвидированного предприятия, в собственность ему никогда не передавались и на момент признания этой организации банкротом являлись собственностью государства».

Постановлением Правительства РК от 17.03.2003 «Об изменении вида государственной собственности в отношении отдельных водохозяйственных объектов» система водного канала «Туйте» передавалась в коммунальную собственность Жамбылской области.

Таким образом, в нарушение норм Закона РК «О банкротстве», действовавшего на тот момент, было включено в конкурсную массу имущество, находившееся в собственности государства и не принадлежавшее на праве собственности должнику-банкроту РГП на ПХВ «Жамбылводхоз».

В 2006 году были проведены аукционные торги, по результатам которых победителям М. и М., ставшим после ответчиками в суде, были проданы магистральный канал «Туйте» и Южная зона осушения в Жамбылском районе.

«Указанные оспариваемые сделки были совершены в нарушение требований законодательства, поскольку с аукционов было продано имущество, не принадлежащее на праве собственности должнику-банкроту. Судом первой инстанции вынесено решение об отмене аукционных торгов, признании недействительными договоры купли-продажи и об истребовании из незаконного владения у ответчиков в пользу государства магистрального канала «Туйте» и Южной зоны осушения. Не согласившись с выводами суда, ответчики подали апелляционную жалобу и просили отменить решение суда первой инстанции», - пояснили в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда пришла к выводу о законности решения суда, поскольку достоверно установила, что спорные объекты государственной собственности незаконно находились в частной собственности физических лиц.

Постановление вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Жамбылского областного суда.

На территории Тараза имеются восемь каналов общей протяженностью 82,55 км. Из них самый крупный канал Туйте – 24 км. Протяженность каналов Сенкибай и Капал – по 10 км, Ушбулак – 13,9 км, Карасу-1 – 3,3 км, Карасу-2 – 12,4 км, Торегельды – 5,7 км, Базарбай – 3,2 км.


Жамбылская область   Суды  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау