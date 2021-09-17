Магистр демографии Аяулым Сагынбаева - о «странных» вопросах переписного листа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проходит национальная перепись населения под девизом «В Казахстане важен каждый». Это мероприятие направлено не только на определение динамики роста населения, но и благосостояния населения, социально-экономического положения в стране, в целом. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» магистр демографии, докторант Карлов Университета Аяулым Сагынбаева разъясняет некоторые вопросы, связанные с переписью населения-2021.

– Аяулым Зарлыкановна, многие казахстанцы выражают сомнения в целесообразности проведения переписи в период пандемии коронавируса. Насколько актуально это мероприятие именно сейчас, почему перепись не отложили на более поздние сроки?

– Как известно, раунды мировой переписи населения проходят в нулевые годы. То есть, 2000-й год, 2010-й, 2020-й. Всесоюзные переписи проходили раньше мировых раундов, последняя прошла в 1989 году, соответственно, первая национальная перепись суверенного Казахстана проходила в 1999 году. Вторая в 2009 году. Третья перепись должна была пройти в 2019 году, однако, чтобы соблюдать международные рекомендации и идти в ногу со всем миром, было решено, что очередная, третья перепись населения будет проходить в 2020 году. Но в период планирования переписи населения, то есть, до 2020 года, никто не знал, что случится пандемия коронавируса. Соответственно, в прошлом году было решено перенести очередную перепись в связи с пандемией COVID-19. Но, никто не знает, сколько продлится пандемия, и дальнейшее откладывание переписи может привести к тому, что собьется временной лаг, целесообразность, методология проведения переписи населения будет искажена. Что касается проведения переписи во время пандемии, то в этом году перепись проводится двумя методами: онлайн-перепись и традиционным способом, через переписные листы. Только вместо бумажных переписных листов интервьюеры будут использовать планшеты. Люди могут свободно, из любого места, посредством Sanaq.gov.kz или мобильного приложения Aitu сами пройти онлайн-перепись, и тогда к ним интервьюеры не будут приходить.

На сегодняшний день уже 2 миллиона казахстанцев прошли онлайн-перепись. Все интервьюеры обследованы и привиты, обучены соблюдению всех санитарных мер безопасности для себя и для опрашиваемого населения. Думаю, что чем больше людей пройдет онлайн-перепись, тем меньше придется интервьюерам опрашивать домохозяйства, что означает уменьшение рисков и для интервьюеров и для населения.

Один из главных вопросов, для чего нужна перепись населения – ведь у нас есть e.gov и другие реестры. Дело в том, что основная задача переписи населения – формирование численности половозрастной и этнической структуры населения, де-факто. В межпереписной период, согласно реестрам, у нас формируется численность населения только де-юре. Мы знаем, что в административных источниках миграция населения носит явочный характер. То есть, если человек не указал, что уезжает на постоянное место жительства, покидая страну, то мы об этом и не узнаем. Основная задача переписи – формирование демографических и социально-экономических показателей де-факто.

Хочу также подчеркнуть, что граждане могут не беспокоиться по поводу конфиденциальности их персональных данных. Данные передаются по защищенным каналам.

– Что дадут результаты переписи для формирования государственной политики и социального развития страны?

– Вопросы, которые охватывает перепись населения, зачастую, не содержатся ни в каких базах данных, многие показатели в Казахстане не формируются на постоянной основе. В рамках проведения переписи населения будут получены данные о занятости и доходах. В первую очередь, это необходимо для оценки благосостояния населения, потому, что социологические опросы не охватывают 100 процентов населения и, соответственно, не дают полной картины социально-экономического положения жителей. В целом, стоит отметить, что сбор данных о занятости населения имеет большое значение для оценки социально-экономического положения не только физических лиц, но и домашних хозяйств. Потому, что планирование политики и программ по широкому кругу экономических и социальных вопросов касательно создания рабочих мест, трудоустройства и безработицы тесно связано с этой оценкой. В целом, данная концепция переписи населения, в ходе которой мы спрашиваем об источниках средств к существованию, является дополнительной к показателям численности рабочей силы, статуса занятости, характеристикам благосостояния семей и, в целом, уровня бедности. Поэтому, когда мы говорим о важности переписи населения, мы должны помнить, что текущий учет и перепись населения отличаются концептуально.

Что касается новшеств этой переписи, то у нас сформировался дополнительный блок вопросов по здоровью населения. В частности, о вакцинации, о перенесении коронавирусной инфекции. Этот блок будет дополнительно показывать уровень здоровья населения, даст возможность оценить ситуацию с вакцинацией – это будет альтернативный источник информации. Многие вопросы, касающиеся, например, жилищных условий, помогут нам сформировать базу данных по жилищному положению населения, это важный показатель социально-экономического развития страны. Повторюсь, текущий учет не дает полной картины жилищного положения граждан.

– Некоторые вопросы переписного листа вызывают недоумение у казахстанцев. Например, о материале, из которого построен дом, в котором проживает гражданин. Как составлялись эти вопросы, по каким стандартам или образцам?

– В целом, все переписные листы – это стандартные переписные листы, которые заполняются каждые 10 лет. Они составлены по международным рекомендациям. То есть, Бюро национальной статистики берет эти вопросы не «с потолка», оно выполняет рекомендации международных организаций. Да, отдельные вопросы переписного листа кажутся некоторым гражданам не совсем понятными. Но, когда будут подведены итоги переписи, у нас будут данные о жилищных условиях населения, о реальном состоянии жилищного фонда в Казахстане. Вопросы о материале, из которого построено жилище опрашиваемого, включены с целью не только установить обеспеченность жильем, но и оценить качество жилья. Когда будут подведены итоги переписи и опубликованы аналитические материалы, многие из этих вопросов отпадут сами собой.

То же самое в отношении вопросов о количестве детей, о желаемом их количестве. Эти данные будут использованы для прогнозирования рождаемости в стране, а такие прогнозы необходимы для планирования строительства школ, детских садов, учреждений здравоохранения, социальной защиты.

У некоторых граждан вызывали возмущение вопросы об ограничении жизнедеятельности, то есть, касательно зрения, слуха, памяти и способности ходить. Хочу отметить, что такие вопросы задавались и в ходе прошлых переписей населения, но в несколько иной форме. Обобщающим вопросом переписи 2009 года было: «Испытываете ли Вы трудности при ходьбе, со слухом или зрением, речью?». Но, так как в прошлой переписи эти вопросы не были разделены, это не позволило получить более детальную информацию в разрезе видов трудностей. Вопросы об ограничении жизнедеятельности были включены в переписной лист переписи 2021 года по рекомендации Вашингтонской группы по статистике инвалидности. По итогам переписи будут получены данные о численности инвалидов и лиц, которые имеют большие трудности и ограничения жизнедеятельности, но не обращались в медицинские учреждения и, поэтому, не отражаются в текущей статистике. Эти данные позволят формировать выборки для проведения дальнейших обследований в рамках национальных программ и Конвенции по правам человека.

Также хочу отметить, что по итогам переписи мы получим данные о половозрастном составе этнических групп Казахстана. Это необходимо для того, чтобы можно было изучить уровень смертности и рождаемости, половозрастной структуры этносов, а затем рассчитывать ожидаемую продолжительность жизни отдельных этносов, суммарный коэффициент рождаемости, уровень старения этносов. Это, в свою очередь, очень важно для формирования социально-экономической политики в Казахстане, для оценки социально-экономического положения населения в разрезе этнических групп.

– Сколько времени займет обработка итогов переписи? Когда эти итоги начнут отражаться в социально-экономической политике?

– В целом, обработка результатов данной переписи должна быть проведена в более ранние сроки, чем обычно. Потому, что нет необходимости сканировать бумажные переписные листы и переводить данные в цифровой формат. Все сразу регистрируется в цифровом формате, поэтому, обработка данных должна занять меньше времени, чем в прошлые переписи. Один из важных аспектов данной переписи – то, что все проходит через ИИН, значит, дублирования данных не должно происходить. Через ИИН будет проводиться сопоставление, и дублирующие данные будут удаляться. Например, когда глава домохозяйства заполнил переписной лист за себя и за жену, а жена тоже заполнила, отдельно. То есть, люди могут быть абсолютно спокойными, дублирования данных не будет.

Что касается отражения итогов переписи в социально-экономической политике, то этот вопрос, скорее должен быть адресован не к уполномоченному органу в области национальной статистики, потому, что Бюро не является органом, отвечающим за те или иные политики или целевые показатели. Основная задача Бюро – сбор, обработка и предоставление агрегированных данных. Их будут использовать уполномоченные государственные органы в области социально-экономической политики, а Бюро нацстатистики отвечает только за то, чтобы провести обследование и выпустить итоги. Я не сомневаюсь, что перепись будет проведена более качественно, чем прежние, потому, что используются новые технологии, новые методики при обработке данных. Дальше все зависит от центральных и местных исполнительных государственных органов, насколько они смогут эффективно использовать полученные данные для дальнейшего совершенствования своей работы.

– Спасибо за беседу.