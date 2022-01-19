Магазины по продаже студенческой продукции открыли в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полезную практику производства продовольственных товаров и их продажи проходят студенты таразских колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, при поддержке областного акимата учащиеся Таразского колледжа сервиса и технологий открыли два магазина «Student önımı», где реализуют продукцию собственного производства.
«Магазины расположены в многолюдных микрорайонах «Жайлау» и «Талас» областного центра. Ежедневно студенты изготавливают 100 килограммов полуфабрикатов и 50 килограммов кондитерских изделий. Благодаря этому, они обеспечивают местный рынок более дешевой и качественной продукцией. Мучные изделия вместе с преподавателями колледжа готовят студенты старших курсов. Педагоги считают, что эта инициатива призвана научить молодежь уважать труд и зарабатывать», - пояснили в этом учебном заведении.
Отметим, что Таразский колледж сервиса и технологий, совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Тараз», реализует свои кондитерские изделия в социальных магазинах города. При появлении спроса со стороны населения, товары будут поставляться и в другие торговые точки.
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