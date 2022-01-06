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    17:36, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Магазины Алматы подсчитали предварительный ущерб от разграблений

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Точный ущерб ретейлеров пока установить сложно, просчеты будут уточняться», - сообщил член Союза Дмитрий Шишкин.

    По его данным, пока предварительная оценка ущерба такая:

    Magnum, ТОО Magnum Cash&Carry - в общей сложности пострадало 23 магазина, 12 разграблены, 11 повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 млрд тенге (10 млрд тенге с НДС).

    Технодом, ТОО Technodom Operator, пострадало 14 магазинов в Алмате и Талдыкоргане, сумму ущерба оценивают в 5,5 млрд тенге.

    Sulpak, TOO Arena S - 5,14 млрд тенге, 11 магазинов в Алматы.

    TOO Gulser Computers, Alser - ущерб 1 млрд тенге, 7 магазинов в Алматы.

    ТОО «Спортмастер Казахстан», ТОО «Остин» - пострадало 20-25 магазинов в Уральске, Алматы, Шымкенте. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд тенге.

    Mon Amie пострадали 8 магазинов в Алматы. Ущерб ещё считают.

    Интертоп, Эврика пострадали в пределах 50 млн тенге.

    Алсер - 1,5 млрд тенге ущерб.

    ТОО K&K GmbH, Kimex/Gracie, 11 магазинов по Алматы, ущерб на 1 млрд тенге.

    Теги:
    Происшествия, ЧС ЧП-2022 Алматы Происшествия
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