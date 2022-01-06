Магазины Алматы подсчитали предварительный ущерб от разграблений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Точный ущерб ретейлеров пока установить сложно, просчеты будут уточняться», - сообщил член Союза Дмитрий Шишкин.

По его данным, пока предварительная оценка ущерба такая:

Magnum, ТОО Magnum Cash&Carry - в общей сложности пострадало 23 магазина, 12 разграблены, 11 повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 млрд тенге (10 млрд тенге с НДС).

Технодом, ТОО Technodom Operator, пострадало 14 магазинов в Алмате и Талдыкоргане, сумму ущерба оценивают в 5,5 млрд тенге.

Sulpak, TOO Arena S - 5,14 млрд тенге, 11 магазинов в Алматы.

TOO Gulser Computers, Alser - ущерб 1 млрд тенге, 7 магазинов в Алматы.

ТОО «Спортмастер Казахстан», ТОО «Остин» - пострадало 20-25 магазинов в Уральске, Алматы, Шымкенте. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд тенге.

Mon Amie пострадали 8 магазинов в Алматы. Ущерб ещё считают.

Интертоп, Эврика пострадали в пределах 50 млн тенге.

Алсер - 1,5 млрд тенге ущерб.

ТОО K&K GmbH, Kimex/Gracie, 11 магазинов по Алматы, ущерб на 1 млрд тенге.