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    19:30, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Магазин по продаже наркотиков создали в Telegram двое жителей СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области двоим молодым людям за рекламу и сбыт наркотиков грозит до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 20-летнего жителя Петропавловска и 22-летнего сельчанина подозревают в рекламе и сбыте синтетических наркотиков через интернет-магазин в мессенджере Telegram.

    При личном обыске и на съемной квартире у них изъяли полимерные свертки с наркотическим веществом. Согласно результатам экспертизы, это концентрат психоактивного вещества, известный под названием «спайс». Количество изъятого вещества достаточно было для приготовления более 250 разовых доз.

    Молодым людям грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

    «В этом году за различные наркопреступления задержаны 27 человек в возрасте до 25 лет. Осуждены на значительные сроки за сбыт синтетических наркотиков семь молодых людей. Управление проводит работу по профилактике вовлечения молодежи в наркопреступность. Во время встреч с учащимися образовательных учреждений сотрудники рассказывают об ответственности, предусмотренной законом, не только за распространение, но и за пропаганду наркотических средств», - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.

    С начала года в области из незаконного оборота изъяли 383 кг наркотиков.


    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками для mail.ru Правоохранительные органы
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