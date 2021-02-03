Магазин-пекарня в двухэтажном доме загорелся в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ- В Восточном Казахстане загорелся магазин, расположенный на первом этаже жилого дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что в селе Урджар по улице Абая произошел пожар в подсобном помещении продуктового магазина-пекарни, расположенном на первом этаже в двухэтажном многоквартирном доме. По прибытию пожарных подразделений горели строительные материалы, деревянные конструкции мебели, детали производственного оборудования.

«Почувствовав запах гари, 10 жителей, среди которых было четверо детей, самостоятельно покинули задымленные помещения. Несмотря на то, что жители самоэвакуировались, чтобы убедиться, что в квартирах никто не остался, спасатели создали звено газодымозащитной службы. При разведке огнеборцы обнаружили и вынесли один газовый баллон», - пояснили в пресс-службе.

Пожар на площади 49 кв.м. полностью ликвидирован. По причине пожара отрабатывается версия - нарушение технических правил безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Всего за сутки в ВКО ликвидировано три пожара.

Так, в этот же день по улице Тульская в жилом частном доме горели деревянные конструкции мебели, личные вещи, бытовая техника в помещении кухни и зала. Пожарными оперативно ликвидирован огонь на общей площади 30 кв.м. Несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи стало причиной возгорания.

В Зайсанском районе в селе Кокжыра по улице Мукышева во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции гаража, навеса. Огнеборцами ликвидирован огонь на общей площади 110 кв.м. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

ДЧС ВКО напоминает, что во избежание пожара необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Известно, что подавляющее количество пожаров происходит в жилом секторе. Чаще всего возгорания происходят из-за беспечного отношения к огню самих людей.

«На объектах следует следить за исправностью первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, а главное - не допускать нарушений правил пожарной безопасности», - предупредили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО