Магазин и автомобиль загорелись в ВКО

​УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане произошел пожар в одном из магазинов Жарминского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что пожар произошел в минувшие выходные в поселке​ Ауэзово в двухэтажном​ здании. В торговом зале магазина, расположенном на первом этаже, горели деревянные конструкции стеллажей, натяжной потолок, оконные блоки, мебель, бытовая техника, вещи и хозяйственные товары. Прибывшими пожарными подразделениями огонь ликвидирован на общей площади 52м.кв. Причиной возгорания послужило несоблюдение требований пожарной безопасности​ при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

«По этой же причине на территории дачного участка «Металлург-3» города Усть-Каменогорска горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, стен, кровли бани. Огонь также перекинулся на пристроенный гараж. Спасателями ликвидирован пожар на общей площади 50 кв.м», - пояснили в пресс-службе.

В это время в Семее по улице Цветочная во дворе частного жилого дома загорелся автомобиль марки «Toyota Camry-35 «, 2005 года выпуска. Огнем были охвачены сгораемые детали моторного отсека, салон, панель приборов, покрышки передних колес на общей площади 5 кв.м. Неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности стало причиной автопожара.

«Динамика пожаров автомобилей определяется местом его возникновения: моторный или багажный отсеки, салон, топливная система и т.д. При возгорании в моторном отсеке легкового автомобиля, находящегося на стоянке, пламя распространяется до салона за 480-600 секунд. Если вы ставите машину в гараж, нельзя хранить в нём предметы, которые могут легко загореться – мебель, большие запасы топлива (более 20 литров) и масла (более 5 литров)», - предупредили в ДЧС ВКО.

В городе Риддере пожар произошел в одноэтажном восьмиквартирном доме барачного типа. В квартире горели деревянные конструкции стены на площади 5 кв.м. Несоблюдение требований пожарной безопасности​ при монтаже и эксплуатации электрооборудования стало причиной возгорания.

В ДЧС отметили, что причины пожаров жилом секторе почти всегда связаны с легкомысленностью человека к соблюдению правил безопасности. Полностью избежать подобных происшествий никогда не удастся. Однако снизить вероятность пожара в быту вполне возможно. Все, что для этого нужно – сознательность, а также четкое понимание того, как много зависит от каждого конкретного человека в этом вопросе.