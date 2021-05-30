Магазин горел в Костанае: пожарные покинули здание за секунду до обрушения крыши

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае по улице Жуковского произошёл пожар в магазине смешанных товаров «Театральный», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Как отмечают в ведомстве, здание представляло собой отдельное одноэтажное строение, расположенное на площади 150 кв.м.

«Сложная обстановка на месте пожара потребовала дополнительные силы. Был объявлен повышенный номер вызова. Незамедлительно, в 12:14, к месту вызова прибыли пожарные. На вызов были задействованы силы и средства службы пожаротушения ДЧС Костанайской области в количестве 32-х человек личного состава и 8 единиц техники. При возгорании пламенела кровля, в огне находилось складское помещение и мебель. Сильный ветер создавал угрозу распространения огня на ближайшие здания»,- прокомментировали в департаменте.

По словам пожарных, чтобы предотвратить взрыв, они вытащили из помещения два кислородных баллона.

«После того, как они вышли из огня, произошло обрушение крыши. Причина пожара на данный момент устанавливается. К счастью жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 13:46», - подытожили в ДЧС.