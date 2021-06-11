РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:29, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Магазин горел в Алматы - пламя перекинулось на трехэтажное здание

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Здание магазина горело открытым пламенем в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло 10 июня в 23 часа 26 минут.

    «По прибытии пожарных установлено горение открытым пламенем одноэтажного здания магазина, с переходом на примыкающее трехэтажное здание. Незамедлительно поданы пожарные и лафетные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, развернуто три боевых участка с северной и южной стороны, с западной работали звенья газодымозащитной службы», - проинформировали в ведомстве.

    В Управлении в кризисных ситуациях ДЧС с самого начала пожар отслеживали в онлайн режиме, посредством камерам видеонаблюдения для мониторинга задымления и обнаружения пожаров по городу.

    На месте происшествия было задействовано 19 единиц техники, более 70 человек личного состава. Информация о пострадавших сегодня не поступала.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Видео Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!