Магазин горел в Алматы - пламя перекинулось на трехэтажное здание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Здание магазина горело открытым пламенем в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло 10 июня в 23 часа 26 минут.

«По прибытии пожарных установлено горение открытым пламенем одноэтажного здания магазина, с переходом на примыкающее трехэтажное здание. Незамедлительно поданы пожарные и лафетные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, развернуто три боевых участка с северной и южной стороны, с западной работали звенья газодымозащитной службы», - проинформировали в ведомстве.

В Управлении в кризисных ситуациях ДЧС с самого начала пожар отслеживали в онлайн режиме, посредством камерам видеонаблюдения для мониторинга задымления и обнаружения пожаров по городу.

На месте происшествия было задействовано 19 единиц техники, более 70 человек личного состава. Информация о пострадавших сегодня не поступала.



