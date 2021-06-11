Магазин горел в Алматы - пламя перекинулось на трехэтажное здание
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло 10 июня в 23 часа 26 минут.
«По прибытии пожарных установлено горение открытым пламенем одноэтажного здания магазина, с переходом на примыкающее трехэтажное здание. Незамедлительно поданы пожарные и лафетные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, развернуто три боевых участка с северной и южной стороны, с западной работали звенья газодымозащитной службы», - проинформировали в ведомстве.
В Управлении в кризисных ситуациях ДЧС с самого начала пожар отслеживали в онлайн режиме, посредством камерам видеонаблюдения для мониторинга задымления и обнаружения пожаров по городу.
На месте происшествия было задействовано 19 единиц техники, более 70 человек личного состава. Информация о пострадавших сегодня не поступала.