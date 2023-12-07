МАГАТЭ утвердило пять национальных проектов Узбекистана

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердил программу технического сотрудничества с Узбекистаном, предусматривающую реализацию пяти новых национальных проектов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает информагенство Dunyo при МИД Узбекистана, среди утвержденных проектов Узбекистана три направлены на повышение национального потенциала для развития инфраструктуры создаваемой ядерной отрасли, укрепление нормативной базы для эффективного регулирования и надзора в ядерной энергетике, повышение ядерной безопасности, эксплуатационных показателей, а также эффективное использование исследовательского ядерного реактора Узбекистана.

Четвертый проект связан с созданием лаборатории стабильных изотопов для мониторинга водных ресурсов и источников загрязнения с использованием стабильных изотопов. Проект будет выполняться Агентством гидрометеорологической службы при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Пятый проект «Расширение и укрепление радиационной медицины для лечения рака» направлен на снижение смертности от рака путем внедрения передовой и высококачественной лучевой терапии, диагностической радиологии и других технологий ядерной медицины в Узбекистане. Проектом предусмотрено повышение квалификации медицинских работников, разработка национальных рекомендаций по диагностике и лечению различных видов рака, обширная подготовка медицинского персонала.