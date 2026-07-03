МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к ядерным объектам Ирана

В ближайшие недели МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к иранским ядерным объектам. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости, передает корреспондент агентства Kazinform в Москве.

— Надеюсь, что это произойдет в течение нескольких недель, не сильно позднее. В меморандуме о взаимопонимании, который они подписали, говорится о 60 днях на достижение соглашения — всеобъемлющего соглашения. Разумеется, речь там идет не только о ядерной теме, — сказал Гросси.

Он напомнил, что в документе сторон также затрагивается и свобода судоходства через Ормузский пролив, и вопросы территориальной целостности, связанные с прекращением огня.

— Есть целый ряд тем, и все они довольно сложные. Но они сами отвели себе эти два месяца. При этом время идет, так что осталось уже немного меньше. Поэтому я надеюсь, что если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая, конечно, будет включать доступ к этим объектам, — пояснил Гросси.

Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.

Напомним, Иран и США 18 июня подписали предварительное мирное соглашение. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана.

Ранее в МИД Катара заявили о достижении положительного прогресса на переговорах между США и Ираном.