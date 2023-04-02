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    21:17, 01 Апрель 2023 | GMT +6

    МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной энергетической инфраструктуры

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подчеркнули, что Казахстан добился прогресса в выполнении рекомендаций предыдущей миссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Команда по оценке комплексного обзора ядерной инфраструктуры (INIR – Integrated Nuclear Infrastructure Review) завершила четырехдневную миссию в Казахстане, которая проходила с 28 по 31 марта. Миссия оценивала прогресс страны в выполнении рекомендаций и предложений миссии INIR, проведенной в 2016 году, а также предоставила возможность обменяться информацией о дальнейших действиях и прояснить нерешенные вопросы.

    В 2016 году миссия INIR вынесла ряд рекомендаций и предложений, направленных на оказание помощи Казахстану в достижении дальнейшего прогресса в развитии его инфраструктуры. Был проведен обзор состояния развития ядерной инфраструктуры с использованием критериев первой фазы подхода МАГАТЭ «Основные этапы», который содержит подробные рекомендации по трем этапам развития (рассмотрение, подготовка, сооружение). На этапе 1 оценивается готовность страны взять на себя обоснованные обязательства в отношении ядерной энергетической программы.

    Команда миссии INIR заявила, что Казахстан добился прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, содержащихся в обзоре 2016 года, отметив, что Казахстан полностью выполнил рекомендации в сферах по координации ядерной энергетической программы, понимания финансирования АЭС, противоаварийного планирования и обращения с радиоактивными отходами.

    «Казахстан добился значительного прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, сделанных миссией INIR в 2016 году. Все эти усилия окажут дальнейшую поддержку Правительству Республики Казахстан в принятии решения о начале реализации ядерной энергетической программы», - сказал руководитель команды миссии INIR, инженер-ядерщик Секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ Мехмет Джейхан.

    Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК
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