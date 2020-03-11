Мадияр Кенжебулат об экономической ситуации: Это общемировая проблема

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как обстоит экономическая ситуация в стране и во всем мире. Какие изменения ожидаются на рынке, эффективные ли методы разрабатываются Правительством и Национальным банком. На все эти вопросы ответил ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Института экономических исследований» Мадияр Кенжебулат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация в целом тяжелая не только для нашей страны. Это общемировая проблема. В понедельник все мировые товарные и фондовые рынки падали без исключения. США даже останавливали торги из-за сильного падения фондового рынка. Однако во вторник уже наметились ростки «позитива». К примеру, цены на нефть, которые в понедельник упали более чем на 30 процентов, во вторник повысились на семь процентов. Тенге благодаря тому, что Национальный банк превентивно сработал, увеличив процентную ставку, пообещав при необходимости делать интервенции, не так сильно упал, как прогнозировали многие аналитики. На данный момент - около 395 тенге за один доллар. Российский рубль тоже в некоторой степени скорректировал свое падение. В понедельник он упал до 75 рублей за один доллар, а по итогам вчерашнего дня доллар зафиксировался на отметке около 72 рублей», - пояснил эксперт.

По его словам, Казахстан за последние десять лет несколько раз сталкивался с глобальными кризисными явлениями и за счет антикризисных мер выходил из ситуации.

«Это те меры, которые были предприняты по итогам мирового финансового кризиса 2007-2009 годов и после 2014 года, когда цены на нефть упали почти в три раза. Поэтому Казахстан с этим сталкивался. Думаю, что Правительство совместно с Национальным банком и в этот раз оперативно среагируют и все обязательства перед народом будут исполнены», - дополнил Мадияр Кенжебулат.

Эксперт подчеркнул, что от многих факторов зависит то, какая ситуация может быть на рынке в ближайшее время. Основной триггер того, что случилось в понедельник - разногласие между странами основными экспортерами нефти ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

«Именно это привело к существенному снижению мировых цен на нефть, падению фондовых рынков. Если основные страны ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Российская Федерация до конца марта смогут договориться, то ситуация более менее исправится. Второй момент связан с коронавирусом, если эпидемия потихоньку начнет успокаиваться, то это также приведет к успокоению на мировых товарных и финансовых рынках», - отметил Мадияр Кенжебулат.

Напомним, главным поручением Президента Касым-Жомарта Токаева было – исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом. По итогам этого совещания было внесено предложение по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы.

«Эта мера была превентивной. Президент страны провел совещание, несмотря на то, что в календаре он был отмечен праздничным выходным днем. По итогам этого совещания Правительство с Национальным банком сделали совместное обращение. Уже некоторые шаги были предприняты. Как вы знаете, Национальный банк сильно повысил процентную базовую ставку с 9,25 процентов до 12 процентов. Во-первых, эти меры были предприняты для обеспечения стабильности цен в стране, а во-вторых, чтобы курс тенге не сильно понизился.

Правительство со своей стороны также озвучило ряд мер, направленных на ослабление негативного влияния внешних шоков на экономику РК. Во-первых, будет обеспечена эффективность работы стабилизационных фондов для проведения товарных интервенций на рынках по социально-значимым товарам. Во-вторых, Национальным управляющим холдингом (АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек» и т.д.) и другим подотчетным Правительству организациям необходимо согласовывать свои операции на валютном рынке с НБ РК, что позволит избежать возникновения необоснованного давления на курс тенге. В-третьих, Министерство финансов совместно с госорганами внесут предложения по пересмотру приоритетов бюджетных расходов с переносом сроков реализации неприоритетных инвестиционных проектов. В-четвертых, Министерство труда и социальной защиты населения будет обеспечивать своевременные социальные выплаты в полном объеме, разработает новую Дорожную карту занятости. Также усилит работу по реализации инфраструктурных проектов, ремонту социальных объектов и благоустройству населенных пунктов, а также совместно с акиматами обеспечит жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан», - рассказал эксперт.

По словам Мадияра Кенжебулата, если говорить о прогнозе на месяц вперед, то все это зависит от многих факторов.

«На данный момент, как Саудовская Аравия, так и Россия поднимают ставки. Вчера в своем обращении Саудовская Аравия сообщила, что с апреля месяца на 26 процентов будет увеличивать производство нефти с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки до более 12,3 млн баррелей в сутки. 2,6 млн баррелей в сутки очень большой объем нефти, который они собираются дополнительно поставить на мировой рынок. Российские же представители сказали, что в краткосрочном периоде могут увеличить добычу до 300 тысяч баррелей в сутки, а в среднесрочном до 500 тысяч. Если эскалация данного конфликта будет продолжаться, то тогда цены на нефть будут низкими на уровне около 30 долларов за баррель. Соответственно тенге также будет под давлением», - пояснил эксперт.

«Меры уже предпринимаются. С точки зрения Правительства это фискальная политика, то есть будет уточняться бюджет на 2020-2022 годы. К середине апреля ожидается уточнение бюджета. На данный момент бюджет рассчитан исходя из цен на нефть в 55 долларов за баррель и курс 370 тенге за один доллар. Соответственно все это будет меняться. При этом, как сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, государство со своей стороны будет выполнять все социальные обязательства», - дополнил ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Института экономических исследований» Мадияр Кенжебулат.