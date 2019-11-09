Мадияр Ашкеев прошел взвешивание перед боем против аргентинца с 43 победами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный боксер из Казахстана Мадияр Ашкеев (13-0, 6 КО) завтра утром проведет свой очередной бой на профессиональном ринге, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он станет одним из хедлайнеров вечера бокса в городе Гавайан Гарденс (штат Калифорния). Его соперником по главному поединку шоу станет опытный 37-летний аргентинец Родольфо Эзикель Мартинес (43-8-3, 16 КО).

На кону боя будет стоять вакантный титул чемпиона США по версии WBC (UNSBC) в первом полусреднем весе. Формат состязания — 8 раундов.

Накануне поединка оба соперника прошли обязательную процедуру взвешивания, на которой успешно уложились в лимит категории 69,8 кг (154 фунта).