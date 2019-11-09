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Мадияр Ашкеев прошел взвешивание перед боем против аргентинца с 43 победами
9 Ноября 2019 13:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный боксер из Казахстана Мадияр Ашкеев (13-0, 6 КО) завтра утром проведет свой очередной бой на профессиональном ринге, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Он станет одним из хедлайнеров вечера бокса в городе Гавайан Гарденс (штат Калифорния). Его соперником по главному поединку шоу станет опытный 37-летний аргентинец Родольфо Эзикель Мартинес (43-8-3, 16 КО).
На кону боя будет стоять вакантный титул чемпиона США по версии WBC (UNSBC) в первом полусреднем весе. Формат состязания — 8 раундов.
Накануне поединка оба соперника прошли обязательную процедуру взвешивания, на которой успешно уложились в лимит категории 69,8 кг (154 фунта).
Ключевые слова: Спорт,
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